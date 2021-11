« Vraie pitié » – La légende de Prem met en garde Chelsea contre le coût potentiel de la perte d’un homme vedette

Une légende de la Premier League a demandé à Chelsea de finaliser les négociations contractuelles avec une star de la première équipe, ou de risquer une dépense de transfert importante.

Les Blues sont en tête de la Premier League dans l’état actuel des choses, avec une avance de trois points sur Man City, deuxième. Ils sont fermement en lice pour remporter leur premier titre de champion depuis 2016-17, lorsque le patron de Tottenham, Antonio Conte, était aux commandes.

Alors que Chelsea fonctionne bien sur le terrain, des inquiétudes croissantes apparaissent dans les coulisses. La chef du club, Marina Granovskaia, est occupée à essayer d’attacher un certain nombre de joueurs clés, pour les empêcher de quitter Stamford Bridge gratuitement en juin.

Parmi eux, le défenseur central danois Andreas Christensen. De nombreux rapports suggèrent que les deux parties sont proches d’un accord, mais qu’elles échouent à chaque fois.

L’Atletico surveille la situation du défenseur et pourrait plonger l’été prochain si les conditions ne peuvent pas être convenues.

Le skipper de Chelsea Cesar Azpilicueta est dans une situation similaire. Il souhaite prolonger son séjour dans l’ouest de Londres mais n’a pas encore signé de nouveau contrat. Comme Christensen, l’Espagnol est sur la liste de souhaits de transfert de Xavi à Barcelone.

Le contrat le plus important à régler est sans doute celui d’Antonio Rudiger. L’international allemand est devenu l’un des meilleurs défenseurs européens depuis l’arrivée de Thomas Tuchel en janvier.

Il a l’habitude d’intimider les défenseurs de l’opposition – Pierre-Emerick Aubameyang et Harry Kane n’ont pas pu marquer contre les Blues cette saison, en partie à cause de l’éclat de Rudiger.

Rudiger aurait été insulté par la dernière offre de contrat de Chelsea. Le double vainqueur de la Ligue des champions n’a pas encore atteint ses 12 millions d’euros par an.

L’ancienne star d’Arsenal et de Chelsea, Petit, a maintenant pesé sur la débâcle. « S’il part, ce serait vraiment dommage pour Chelsea », a-t-il déclaré (via Express).

« Si je me souviens bien, avant l’arrivée de Tuchel, il était sur le banc et ne jouait pas. Maintenant, il ressemble à l’un des meilleurs défenseurs du moment.

«Il pourrait partir gratuitement et Chelsea devrait dépenser un minimum de 30 millions de livres sterling pour trouver un nouveau défenseur de son niveau, et il n’y a jamais de garantie qu’un achat fonctionnera. S’il demande deux ans de plus, donnez-lui simplement l’argent.

Petit fait la comparaison Rudiger-Keown

Petit a ensuite comparé Rudiger à l’un de ses anciens coéquipiers d’Arsenal. « Il me rappelle les défenseurs fous avec lesquels je jouais à l’époque, comme Martin Keown.

«Ces types de gars ont toujours été très durs avec les autres joueurs, et jouer contre eux était à la fois une bataille physique et mentale car ils pouvaient vous faire vous sentir mal sur le terrain.

« Je pense que Rudiger est similaire, et ça doit être très dur d’être sur le terrain avec lui parce que tu peux disparaître très rapidement. Il joue toujours le ballon mais il joue aussi les joueurs et les attaquants le savent et cela peut être intimidant.

« Parfois, il essaie de détruire les attaquants, et je n’aime pas vraiment cet aspect de son jeu. Mais pour moi, la priorité d’un défenseur est de faire peur aux attaquants.

« Les gens ne le comprendront peut-être pas, mais c’est vrai, il faut leur faire peur pour essayer de les empêcher de marquer des buts. Pour moi, Rudiger est l’un des défenseurs les plus durs au monde.

