Vraie régulation : Nécessité de combler les lacunes du régime RERA

La clôture de la présente affaire a pris neuf ans – la construction a été contestée pour la première fois devant les tribunaux en 2012. (Image représentative)

La Cour suprême a frappé un pour les droits des acheteurs de maison en confirmant l’ordonnance de 2014 de la Haute Cour d’Allahabad de démolir deux « tours » d’appartements violant les règlements de construction dans un projet de logement à Noida. La construction contestée dans le domaine immobilier du projet Emerald Court de Supertech, contestée par les acheteurs de maison dans le projet d’origine, enfreint les dispositions de la loi sur les appartements de l’Uttar Pradesh qui régissent la ventilation, la lumière naturelle et la sécurité incendie. La Cour suprême a ordonné au développeur de démolir les tours semi-construites de manière sûre (sous la supervision de la New Okhla Industrial Development Authority, ou NOIDA) dans un délai de trois mois et de rembourser les acheteurs dans un délai de deux mois.

Il est important de noter que la cour suprême a également fortement critiqué les responsables de la NOIDA. Le juge DY Chandrachud, qui a entendu l’affaire avec le juge MR Shah, a déclaré qu’il y avait des cas répétés de collusion entre les autorités et le promoteur ; lors d’une audition plus tôt ce mois-ci, le SC avait même observé que la NOIDA (l’autorité) « empestait la corruption ». Suite à la dernière ordonnance, le gouvernement de l’UP a demandé aux autorités compétentes d’enquêter sur les responsables de la NOIDA impliqués et de sanctionner les coupables.

La clôture dans la présente affaire a duré neuf ans – la construction a été contestée pour la première fois devant les tribunaux en 2012. À cette fin, la loi sur l’immobilier (réglementation et développement) du Centre qui achève cinq ans d’adoption et l’autorité de réglementation immobilière respective des États ( RERA) étaient censés accélérer la résolution des litiges immobiliers et se prémunir contre la violation des lois relatives à la construction. Alors qu’un rapport de la Fondation Moneylife-HDFC (MF-HDFC) plus tôt cette année a qualifié la RERA de législation qui change la donne, le fait est qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, en particulier en termes de résolution des problèmes d’application qui pourraient la priver de son mordant. .

Selon le tableau de bord du Centre, 68 550 projets immobiliers sont enregistrés sous RERA, tout comme 53 550 agents immobiliers, tandis que 72 363 litiges ont été résolus par les RERA des États. Cependant, les progrès réalisés jusqu’à présent laissent beaucoup de place à l’amélioration – il reste encore une poignée d’États qui n’ont pas encore mis en place leurs RERA respectifs, une série de décisions de justice ont laissé la législation jouer le rôle de second violon dans le secteur immobilier, et il y a des faiblesses dans la loi elle-même. Le CS a récemment décidé qu’en cas de conflit avec le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), la loi sur l’insolvabilité prévaudra sur la RERA, ce qui signifie que la RERA sera simplement l’une des autorités de régulation dans le domaine immobilier, et non la seule ou une.

Dans Imperia Structuré contre Anil Patni, le tribunal suprême a statué que RERA ne peut pas l’emporter sur la compétence des forums de protection des consommateurs, et l’intention législative était simplement de présenter l’autorité comme l’une des options devant un consommateur immobilier. Certains experts pensent même que de telles décisions ont conduit à un rétrécissement de facto du champ d’application de la loi, qui consiste principalement à décider du montant de l’indemnisation pour les retards du projet. Pendant ce temps, la section 3 (2) qui exclut les petits projets est quelque chose qui pourrait permettre à la construction illégale et dangereuse de ne pas être réglementée. Une RERA ne peut pas non plus faire grand-chose lorsque les autorités s’entendent avec les joueurs. Les lacunes doivent donc être comblées d’urgence.

