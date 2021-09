“Vraiment pas d’accord” – Furious Klopp dénonce les interdictions pour les stars de Liverpool, les noms sont corrigés

in

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a insisté sur le fait que punir les joueurs n’était pas la solution au problème des relations internationales et nationales du football.

Trois stars brésiliennes de Liverpool sont – dans l’état actuel des choses – inéligibles pour l’affrontement de dimanche avec Leeds. C’est parce qu’ils ont reçu interdictions de cinq jours de la FIFA, demandé par la fédération brésilienne. Les punitions surviennent après que les joueurs ne se sont pas rendus en mission internationale au milieu des craintes d’une mise en quarantaine ultérieure.

En effet, le Brésil est sur la liste rouge du gouvernement britannique et donc 10 jours d’auto-isolement dans un hôtel sont requis au retour.

Liverpool est déjà privé de Roberto Firmino, qui souffre toujours d’une blessure aux ischio-jambiers. Cependant, Alisson Becker et Fabinho sont susceptibles de rater l’interdiction, tandis que Raphinha sera absent pour Leeds.

Lorsqu’on lui a demandé si Alisson et Fabinho pourraient jouer à Elland Road, Klopp a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match: “Je ne sais pas quand je peux m’attendre à une solution.

« Je ne sais pas sur le moment, quand je dois prendre une décision. La séance d’entraînement aujourd’hui [Friday] sera évidemment très important.

“Ce serait bien si je pouvais m’entraîner avec l’équipe que je veux jouer dimanche, mais nous verrons.”

Klopp a été un critique virulent du football international encombrant trop le calendrier du football pendant un certain temps.

En effet, il a déjà parlé du fait que la Coupe d’Afrique des nations se jouerait en milieu de saison. Vendredi, il a remis en question la décision du Brésil et de l’Argentine de disputer les éliminatoires de la Coupe du monde ce jour-là, juste avant la reprise du football interclubs.

Cependant, les discussions sur l’interdiction des joueurs pour leurs fonctions internationales n’ont jamais été en cours – jusqu’à ce que la pandémie change les circonstances du voyage.

Klopp critique la situation du football international

« C’est une situation vraiment difficile. C’est vraiment délicat pour tous les clubs et les joueurs en particulier, car il ne faut pas oublier en ce moment que les joueurs voulaient jouer ces matchs », a déclaré le manager.

« Les clubs voulaient laisser partir les joueurs, mais ce n’était tout simplement pas possible. Personne ne nous aurait dit de leur dire « allez-y et nous ferons le tri pendant votre absence ». Il est probable que vous deviez rentrer à la maison et mettre en quarantaine dans un hôtel.

« Il semble qu’à la fin, les joueurs reçoivent la vraie punition parce qu’ils ne peuvent pas jouer. C’est ce qu’ils font, c’est ce qu’ils aiment faire. Ce n’est vraiment pas ok.

Klopp a ensuite insisté pour que les gouvernements envisagent de revenir à accorder aux joueurs des exemptions de voyage, malgré les inquiétudes concernant le point de vue ultérieur du grand public sur les stars du sport.

Mais le patron de Liverpool a déclaré: «À cause de toutes les choses que nous faisons pendant la semaine, à cause de la fréquence à laquelle nous nous faisons tester, à quel point nous en apprenons tôt… c’est complètement différent de la société normale.

«Le lendemain, quelqu’un passera un test, puis nous le savons et nous sommes en quarantaine. Donc [the spread of coronavirus] ne s’est pas produit beaucoup.

Fabinho a insisté sur le fait qu’il voulait aussi une solution au problème.

