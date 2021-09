Vs de bureau de jeu. Ordinateur portable de jeu : lequel est fait pour vous ?

Il ne fait aucun doute que vous n’avez que l’embarras du choix en matière de matériel de jeu sur PC, ce qui en fait davantage une décision quant à ce dont votre configuration a besoin plutôt qu’à la puissance disponible lorsque vous décidez entre un ordinateur de bureau de jeu dédié ou un ordinateur portable de jeu. La plupart des questions cruciales que vous devez vous poser n’ont pas changé au fil des ans, mais quelles sont vos options ? il existe aujourd’hui beaucoup plus d’ordinateurs portables de jeu de différents types qu’il n’y en a jamais eu, ce qui complique légèrement la décision si vous vous trouvez au milieu. Nous avons comparé les ordinateurs de bureau de jeu et les ordinateurs portables de jeu ci-dessous : voici ce qu’il faut considérer lors de l’achat de l’un ou l’autre et quelles options pourraient être les meilleures pour votre cas d’utilisation et votre budget.

Il y a trois facteurs principaux à prendre en compte lors de la comparaison des ordinateurs portables et de bureau de jeu : les performances globales, la portabilité et le prix. C’est là que vous trouverez les plus grandes différences, souvent avec des concessions dans l’une ayant un impact considérable sur les deux autres. Pour la plupart, les PC de jeu de bureau sont plus puissants et moins chers que les ordinateurs portables configurés à l’identique, la portabilité prenant en compte fortement l’écart. Cela ne signifie pas que la décision est aussi claire que cela, et vous verrez combien d’ordinateurs portables de jeu de premier plan offrent certaines des meilleures performances de jeu tout en étant des postes de travail stellaires que vous pouvez glisser dans un sac à dos sans casser votre arrière.

Portabilité

Lame Razer 15

C’est le facteur le plus simple pour vous aider à choisir entre un ordinateur de bureau et un ordinateur portable : avez-vous besoin de le transporter ? Bien sûr, il existe des moyens de rendre les PC de bureau incroyablement petits, en particulier avec la popularité récente du châssis mini-ITX et des micro-constructions de boutique. Malgré cela, transporter un mini-PC ITX est encore beaucoup, beaucoup plus difficile que de simplement jeter un ordinateur portable de jeu dans un sac à dos, même lorsque vous regardez les plus gros.

Mieux encore, la plupart des ordinateurs portables de jeu sont en fait devenus beaucoup plus légers et plus minces. Il vous suffit de regarder des options telles que Razer’s Blade Advanced 15 ou Blade 17 Pro pour obtenir une expérience similaire à celle d’un MacBook avec les performances brutes nécessaires pour exécuter certains des derniers titres AAA. Cela en fait une option parfaite si vous avez absolument besoin d’avoir ce genre de capacité de jeu avec les avantages de pouvoir facilement l’emmener dans un avion ou un long voyage en voiture. Mieux encore si vous prévoyez de jouer à plusieurs bureaux différents, ce qui pourrait vous éviter d’avoir besoin de plusieurs bureaux à chaque station.

Gagnant: Ordinateur portable de jeu

Performance

Maingear Vybe

Les ordinateurs portables de jeu ont parcouru un long chemin ces dernières années en termes de réduction de l’écart de performances entre eux et les ordinateurs de bureau de jeu. Ne vous y trompez pas, un ordinateur portable de jeu ne surpassera toujours pas un ordinateur de bureau configuré de manière similaire, mais le nombre d’options disponibles actuellement, y compris certains ordinateurs portables offrant du matériel de bureau, est bien meilleur. C’est tellement similaire que Nvidia a marqué ses GPU mobiles avec les mêmes numéros de modèle que sa gamme sur ordinateur de bureau, quelque chose qui était entièrement séparé il y a à peine cinq ans.

Avec cela vient une confusion malheureuse, cependant. Surtout avec Nvidia, les numéros de modèle sont souvent trompeurs, avec un RTX 3080 mobile et un RTX 3080 de bureau variant énormément en termes de performances entre eux. Pire encore, Nvidia n’applique pas la puissance fournie à ses GPU dans les ordinateurs portables, ce qui signifie que les fabricants peuvent tous utiliser le même RTX 3080 mobile, par exemple, mais offrir des niveaux de performances différents en fonction de la puissance qu’ils donnent à la puce. Nvidia a forcé les fabricants d’ordinateurs portables à divulguer ces informations maintenant sur les fiches techniques, mais c’est toujours le cas dans les mauvaises herbes qu’il est très facile pour la plupart de supposer que tout ordinateur portable doté d’un GPU spécifique fonctionne à un niveau spécifique.

AMD ne souffre pas actuellement du même problème avec ses derniers GPU mobiles, mais l’écart de performances entre eux et les GPU de bureau demeure. C’est juste un fait incontournable pour insérer du matériel puissant dans un châssis mobile – le refroidissement et la fourniture d’énergie ne correspondront jamais aux configurations de bureau, et donc les performances seront probablement toujours un peu en retard. Cela dit, il existe des moyens d’atténuer ces problèmes, dont beaucoup dépendent de la résolution d’affichage et de la fréquence d’images de votre ordinateur portable. Vous n’avez pas besoin d’un panneau 4K sur un ordinateur portable de 15 pouces, par exemple, et forcer votre matériel à essayer de conduire cela ne fera que vous décevoir.

Vous pouvez également investir dans des boîtiers GPU externes, qui offrent plus de puissance graphique sur les ports Thunderbolt sur les ordinateurs portables de jeu basés sur Intel. En plus d’être confiné aux ordinateurs portables Intel, qui ne sont pas la crème de la crème avec les offres AMD actuelles, vous devez également investir dans un GPU et un boîtier de bureau supplémentaires pour des performances qui sont finalement compromises par la bande passante de Thunderbolt. Cela signifie que vous payez plus pour des performances moindres que si cette carte était dans un ordinateur de bureau dédié, ce qui signifie que vous devez avoir de sérieuses exigences de portabilité pour le justifier.

Gagnant: Bureau de jeu

Prix

Il ne fait aucun doute que le matériel de jeu puissant est cher, surtout pendant ces périodes où la pénurie de microprocesseurs entraîne une demande qui dépasse largement l’offre. Les GPU de bureau ne se vendent pas pour leurs PDSF recommandés, obligeant de plus en plus de personnes à rechercher des options prédéfinies plus coûteuses (telles que celles d’entreprises comme Maingear, NZXT, Corsair, Origin, etc.) juste pour obtenir le matériel qu’elles souhaitent. Cela rend la question du prix entre un ordinateur de bureau de jeu et un ordinateur portable de jeu avec une réponse en constante évolution, mais il y a une constante persistante : les ordinateurs portables de jeu seront toujours plus chers pour de moins bonnes performances, surtout si vous construisez votre propre ordinateur de bureau.

Cela ne devrait pas être si surprenant – les ordinateurs portables de jeu sont plus que les performances de jeu qu’ils offrent. Vous obtenez un package complet qui nécessite des composants plus compacts et plus chers, avec des charges de recherche et de développement derrière eux. Donc, si vous envisagez d’utiliser un ordinateur portable de jeu, vous devrez accepter que vous payez plus pour des performances qui peuvent être obtenues beaucoup moins chères sur un ordinateur de bureau. C’est le prix de la portabilité, pour ainsi dire. Cela dit, les ordinateurs portables de jeu sont également des solutions tout-en-un, alors que lorsque vous achetez un ordinateur de bureau, vous devez souvent acheter un moniteur, un clavier et une souris séparés.

Gagnant: Bureau de jeu

Évolutivité

Cela ne signifie pas que les ordinateurs de bureau de jeu sont bon marché, mais ils offrent un aspect qui est également un peu plus difficile à trouver dans de nombreux ordinateurs portables de jeu : l’évolutivité. Lorsqu’un composant de vos postes de travail commence à devenir un goulot d’étranglement des performances ou cesse de fonctionner complètement, il est relativement simple de le remplacer sans avoir à remplacer tout le reste à l’intérieur.

Ce n’est pas le cas avec un ordinateur portable de jeu, en particulier les plus minces où tous les composants sont soudés sur la carte principale. Beaucoup ne vous permettent même pas d’ajouter plus de modules de RAM ou de SSD supplémentaires une fois que vous avez effectué votre achat. Cela ne veut pas dire que tous sont comme ça. Certains ordinateurs portables de jeu, tels que le Lenovo Legion 5i, vous permettent d’installer de la RAM supplémentaire ou de remplacer entièrement ce qui s’y trouve, tandis que l’Alienware Area-51M vous offre plusieurs emplacements M.2 pour un espace SSD supplémentaire en cours de route.

Gagnant: Bureau de jeu

Que devriez-vous rechercher ?

Avec tout cela à l’esprit, vous vous demandez peut-être quelles fonctionnalités clés vous devriez rechercher à la fois dans un ordinateur de bureau et un ordinateur portable de jeu en 2021. Cela peut être un sujet assez large qui mérite son propre guide, il y a quelques spécifications qui ne devraient tout simplement pas. ne soyez plus lésiné. Si vous achetez un nouveau système ou si vous en construisez un à partir de zéro, voici quelques cases à cocher que vous devriez vraiment cocher :

Ordinateur de bureau de jeu

Au moins 16 Go de RAM DDR4, idéalement évalués à 3 200 MHz ou plus Un processeur relativement moderne avec de bonnes performances monocœur pour les jeux. Cela peut être n’importe quoi des séries Ryzen 3000 (à partir du Ryzen 3600) ou 5000 (à partir du Ryzen 5600X) d’AMD ou des puces de bureau Intel de 10e et 11e générations (idéalement un Core i5 quadricœur et supérieur). Une carte mère qui peut prendre en charge votre choix de CPU, idéalement avec des dissipateurs thermiques pour les VRM sur la carte. Il existe de nombreuses cartes mères hors de prix, alors ne dépassez pas votre budget ici. Les choix de cartes graphiques dépendent entièrement de vos performances attendues et des types de jeux auxquels vous jouez, mais nous ne suggérons rien de plus ancien que la série GTX 10 de Nvidia. Idéalement, vous voudrez quelque chose de la série RTX 20 ou 30, ou certains des derniers GPU RDNA 2 d’AMD tels que le RX 6600 XT ou le RX 6700 XT pour les meilleurs points d’entrée. Vous devriez rester à l’écart d’un GPU avec moins plus de 6 Go de VRAM si vous vous attendez à jouer à des titres modernes dans un avenir prévisible. Une alimentation avec une cote 80 Plus Gold pour la fiabilité et l’efficacité, et au moins 500 W ou plus selon vos choix de composants. Un châssis bien ventilé avec une expérience de construction simple. Des marques comme Corsair, Fractal Design, Lian Li, Phanteks et Cooler Master sont d’excellents choix ici, avec une variété d’options à de nombreux prix. Concentrez-vous d’abord sur les performances, le RVB en dernier si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix.

Ordinateur portable de jeu

Au moins 16 Go de RAM, comme les systèmes de bureauUn processeur moderne de la 11e génération de puces Intel ou des séries Ryzen 4000 ou 5000 Mobile d’AMD. Un GPU dédié de la dernière gamme RTX de Nvidia, y compris la série RTX 20 ou 30. Il est également important de faire assurez-vous que votre GPU est suffisamment alimenté. Les versions Max-P les plus puissantes seront probablement livrées avec une alimentation de 280 W ou plus, tandis que les versions Max-Q moins puissantes seront généralement livrées avec des alimentations de 230 W. Bien que tentant, il est conseillé de rester à l’écart des ordinateurs portables de jeu 4K car cela sera inutile stressez votre matériel et votre batterie. Les affichages à taux de rafraîchissement plus élevé et les options 1440p sont de meilleurs choix. Assurez-vous que l’ordinateur portable équilibre une conception mince avec un refroidissement efficace pour empêcher votre matériel de s’étrangler thermiquement.

Bonnes options d’ordinateurs portables de jeu

Bonnes options de bureau de jeu prédéfinies