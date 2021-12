VSCO ajoute un nouvel outil Dodge and Burn pour les membres

VSCO a récemment ajouté un outil Dodge & Burn pour les membres de son abonnement VSCO X. Il donne aux photographes un contrôle précis sur les tons de l’image.

VSCO Dodge & Burn

L’esquive et la gravure font référence aux aspects de l’édition de photos analogiques dans une chambre noire. En contrôlant la quantité de lumière qui frappe une photo, le photographe peut esquiver (rendre une zone plus lumineuse) et graver (rendre une zone plus sombre) pour contrôler la plage dynamique.

« Brûler » fait alors référence à plus de lumière frappant l’impression et rendant ainsi les zones où la lumière frappe plus sombres, tandis que « esquiver » fait référence à moins de lumière frappant l’impression et rendant ainsi les zones où la lumière ne frappe pas plus claires. Vous « brûlez » la lumière sur l’impression pour la rendre plus sombre, et vous « évitez » la lumière de frapper l’impression pour la rendre plus claire.

L’outil Dodge & Burn de VSCO peut être appliqué en brossant l’image avec votre doigt. Vous pouvez pincer pour zoomer pour une précision plus fine. La société note que cet outil n’est disponible que pour les images JPEG et non pour les images RAW, du moins pour le moment.