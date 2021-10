VSCO a ajouté un nouvel outil pour les utilisateurs qui apparaît dans la vue de retouche photo. C’est un moyen intéressant de modifier et de personnaliser davantage votre contenu, surtout si vous aimez le look rétro de la poussière et des fusées éclairantes.

Mise à jour : VSCO me dit que la fonctionnalité sera officiellement lancée le 19 octobre pour les membres abonnés au programme VSCO X.

Effets spéciaux VSCO

Pour les photos, vous verrez des options pour ajouter des reflets, des fuites de lumière, du grain, de la poussière et des rayures dans les champs Lumière et Texture. Pour les vidéos, il y a VHS, Glitch, Kaleido et un joli style arc-en-ciel Chroma.

Ouvert VSCO.Appuyez sur le bouton plus (+) en bas au centre. Appuyez sur une photo, appuyez sur Éditer en bas à gauche. En bas au centre, vous verrez un Bouton FX avec deux catégories de lumière et de texture. Pour les vidéos, vous verrez un bouton VFX supplémentaire avec les styles répertoriés ci-dessus. Vous pouvez également ajouter de la lumière et de la texture aux vidéos.

Selon un article d’assistance de VSCO, il s’agit d’une fonctionnalité déployée pour les membres dans l’application VSCO Beta le 13 octobre. Cependant, je ne suis pas dans le programme bêta et je le vois dans l’application principale, alors peut-être que vous allez le voir aussi. VSCO dit que vous pouvez partager vos créations sur les réseaux sociaux en utilisant le #vscofx hashtag.