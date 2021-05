VTNR Stock: La grande nouvelle qui fait monter en flèche les actions de Vertex Energy aujourd’hui

Énergie Vertex (NASDAQ:VTNR) est à la hausse jeudi après que la société a annoncé une acquisition majeure d’une raffinerie appartenant à un Royal Dutch Shell (NYSE:RDS.A,RDS.B) filiale.

La raffinerie que la société achète à la filiale Equilon Enterprises de Royal Dutch Shell est située à Mobile, en Alabama. Vertex Energy dépensera 75 millions de dollars pour acquérir la raffinerie. L’accord devrait être conclu au quatrième trimestre 2021.

Avec cette acquisition, l’emplacement deviendra la première raffinerie de VTNR. Cela lui permettra de subir une conversion de 85 millions de dollars d’ici la fin de 2022. Cette conversion concerne l’unité d’hydrocraquage de la raffinerie.

Selon Vertex Energy, il s’attend à ce que la raffinerie génère un minimum de 3 milliards de dollars de ventes par an. En plus de cela, il s’attend à un bénéfice brut annuel de 400 millions de dollars à partir de 2023.

Vertex Energy affirme que la raffinerie lui permettra de générer 14 000 b / j de diesel renouvelable. Cela lui permettrait de devenir l’un des plus grands producteurs indépendants de carburants renouvelables du sud-est des États-Unis.

Benjamin Cowart, président et chef de la direction de Vertex Energy, a déclaré ce qui suit dans la presse de VTNR qui publie aujourd’hui des actions en hausse.

«Nous allons acquérir un actif d’échelle exceptionnel de raffinage et de logistique, doté d’une option importante de matières premières, ainsi que d’une gamme de produits de haute valeur pondérée en distillats. Dans le cadre de cette transaction, Vertex deviendra propriétaire de plus de 3 millions de barils de pétrole brut et de stockage de produits, ainsi que d’autres actifs logistiques précieux. »

L’action VTNR était en hausse de 126,9% jeudi matin et de 430,3% depuis le début de l’année.

