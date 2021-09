VTuber s’adresse à Fox News pour expliquer les protestations contre le harcèlement de Twitch

Capture d’écran : Renard 5

Comme nous l’avons couvert, hier, des milliers de streamers ont pris congé sur Twitch pour protester contre la facilitation continue du site de campagnes de harcèlement connues sous le nom de raids haineux. Et tandis que les lecteurs réguliers de sites Web de jeux vidéo auraient été armés de beaucoup d’informations dans la journée, les téléspectateurs des journaux télévisés avaient besoin d’une explication plus claire.

Pour aider à faire passer l’information dans un court segment de 2 minutes, Fox 5 New York a demandé à VTuber Buffpup d’aider à expliquer la manifestation et leurs expériences sur la plate-forme, et bien que la combinaison des mots “Fox News” et “Vtuber” puisse vous conduire sur un certain chemin présomptif, le tout a été joué de manière si directe – et si informative – qu’il s’agit de l’un des meilleurs exemples du genre “essayer d’expliquer la merde de jeux vidéo aux gens ordinaires” auquel je peux penser! Surtout compte tenu des antécédents du réseau de télévision en ce qui concerne les contenus en ligne.

Si vous avez raté les nouvelles au cours des deux derniers jours, une tonne de streamers a refusé de diffuser hier sur l’autorisation continue de la plate-forme de « raids haineux », des cas où des utilisateurs malveillants utilisant des comptes de bot inondent les canaux de discussion de streamers marginalisés et de streamers de couleur. En se ralliant au hashtag #ADayOffTwitch, les premiers rapports indiquent qu’ils ont effectivement réduit le trafic de Twitch pour la journée :

Bien que la plate-forme de streaming appartenant à Amazon n’ait pas encore mis en œuvre les modifications proposées au système de raid controversé, il est clair que ce que certains ont précédemment qualifié de petit mouvement a eu un impact important, coûtant potentiellement à Twitch environ 22% de son trafic simultané de pointe pour la journée. Ce nombre provient de TwitchTracker qui fournit des données externes sur les métriques de la plate-forme, telles que le nombre de personnes en streaming et celles qui regardent. Alors que Twitch culmine normalement à 4,5 millions de téléspectateurs simultanés un jour donné, mercredi, il se situait à environ 3,5 millions à la place. Cette baisse est survenue alors que le nombre de créateurs de contenu diffusés en continu sur la plate-forme a chuté de plus de 10 000 alors qu’ils se ralliaient au hashtag #ADayOffTwitch.

