VTVT Stock: Les nouvelles de la FDA envoient vTv Therapeutics en flèche aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs vTv Therapeutics (NASDAQ:VTVT) et VTVT stock sont certainement des campeurs heureux. Ce titre est en hausse de plus de 40% aujourd’hui sur une annonce clé.

Source: Shutterstock

Cette petite société biopharmaceutique peu connue a une capitalisation boursière d’environ 200 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article. C’est une société qui se concentre sur le développement de candidats médicaments oraux à petites molécules pour le diabète de type 1 et le psoriasis. En outre, la société s’attend à ce que des applications supplémentaires pour son pipeline deviennent réalisables à long terme. En effet, vTv cible d’autres voies pour ses médicaments, notamment les maladies pulmonaires, les maladies rénales et la myopathie mitochondriale primaire.

Tout cela est génial, mais passons au pilote clé du rallye massif d’aujourd’hui dans le stock de VTVT.

Le stock de VTVT grimpe sur la désignation de la FDA

Aujourd’hui, vTv a annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis avait accordé une désignation de thérapie révolutionnaire pour son médicament TTP339. Cette thérapie fonctionne en conjonction avec l’insuline pour le traitement du diabète de type 1. En tant que l’un des principaux médicaments de la société, les investisseurs semblent optimistes face à cette annonce. On s’attend à ce que cet activateur oral de glucokinase une fois par jour puisse accélérer le développement et les délais de révision. Cela signifie que le médicament thérapeutique pourrait être mis sur le marché plus tôt que prévu.

La FDA a noté que «les preuves cliniques préliminaires indiquent qu’une thérapie expérimentale peut démontrer une amélioration substantielle sur un ou plusieurs paramètres significatifs par rapport aux thérapies disponibles pour une maladie grave ou potentiellement mortelle.

C’est une détermination à peu près aussi optimiste que les investisseurs auraient pu attendre de la FDA. Il semble que les essais menés par vTv aient montré une amélioration statistiquement significative par rapport au placebo et une réduction significative de l’hypoglycémie sévère et symptomatique. Ainsi, le médicament semble être efficace, sur la base des premiers résultats.

Compte tenu de l’impact de l’hypoglycémie sur les patients atteints de diabète de type 1, ce médicament a actuellement une tonne de potentiel. Le PDG de vTv a récemment déclaré: «L’hypoglycémie reste une cause majeure de morbidité et de mortalité potentielle dans le traitement du diabète de type 1… Nous sommes impatients de travailler avec la FDA alors que nous progressons dans le développement du TTP399, et en particulier alors que nous commençons des essais pivots Plus tard cette année.”

En ce qui concerne les entreprises biopharmaceutiques au stade clinique, la vTv semble maintenant être un pari beaucoup plus sûr aujourd’hui qu’hier. Cette annonce pourrait être cruciale pour l’entreprise, et la hausse actuelle du cours des actions semble justifiée.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.