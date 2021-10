Vudu arrive sur l’Oculus Quest 2 pour que vous puissiez découvrir «Free Guy»

Les propriétaires d’Oculus Quest 2 ont désormais un autre moyen d’accéder à leurs films et émissions préférés, grâce au lancement de l’application de streaming à la demande Vudu sur Oculus VR.

Walmart appartenait auparavant à Vudu, mais en 2020, le service a été acheté par Fandango, qui l’a fusionné avec sa propre offre à la demande. Cela a permis à Vudu d’accéder à plus de 200 000 films et émissions à louer ou à acheter et à de nombreux contenus gratuits. Le dernier film de Ryan Reynolds « Free Guy » fait partie des derniers films à faire ses débuts sur le service, que les utilisateurs peuvent louer pour seulement 5,99 $.

Les autres offres incluent « F9: The Fast Saga », « The Adams Family 2 », « The Jungle Cruise » et plus encore, apportant du contenu introuvable sur les services de streaming. Ou les utilisateurs peuvent passer à la 3D avec des titres comme « Jurassic World », « Venom », « Guardians of the Galaxy » ou « Ready Player One » si vous voulez obtenir une vraie méta à ce sujet.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Comme l’a noté The Verge, c’est la première fois que Vudu est proposé sur une plate-forme de réalité virtuelle, rejoignant certaines des meilleures applications multimédias pour l’Oculus Quest 2 comme YouTube et Netflix.

« Nous sommes ravis que Vudu serve désormais de magasin officiel de films et de télévision sur Oculus », a déclaré Kevin Shepela, directeur commercial de Fandango, dans un communiqué.

La mission de Fandango est d’amener les fans aux expériences de divertissement les plus émouvantes et nous sommes certainement en mesure de tenir cette promesse avec la nouvelle application Vudu sur Oculus. Nous sommes ravis de travailler avec Oculus pour aider à transporter les fans vers de nouveaux mondes dans les formats les plus immersifs disponibles.

Les propriétaires d’Oculus Quest 1 et 2 peuvent télécharger Vudu maintenant sur leurs casques.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

tu ne peux pas tout avoir

Review: Le Galaxy S21 est toujours une valeur tueuse après tout ce temps

Le Galaxy S21 offre l’expérience phare de Samsung dans un ensemble raisonnablement petit et abordable. C’est généralement un excellent téléphone pour la majorité des utilisateurs, mais son prix inférieur s’accompagne de quelques compromis. Même des mois plus tard, cela continue d’être une bonne affaire – si vous savez où chercher.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Les câbles alternatifs coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes références, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne sont pas fiables. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.