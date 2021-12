Vue d’ensemble : Zee et Sony concluent l’accord pour devenir un géant des médias

Plus tôt, en novembre, Goenka avait déclaré que la fusion de Zee et de Sony formerait le plus grand acteur de divertissement multimédia du pays avec des revenus autonomes d’environ 2 milliards de dollars.

Zee Entertainment Enterprises (Zee) et Sony Pictures Networks India (SPNI), une filiale indirecte de Sony Pictures Entertainment Inc, ont signé mercredi un accord définitif pour créer l’une des plus grandes sociétés de médias et de divertissement du pays. Dans le cadre du pacte, les deux fusionneront leurs réseaux linéaires, leurs actifs numériques, leurs opérations de production et leurs bibliothèques de programmes. L’entité fusionnée aura une part de marché de 27% de l’espace de divertissement général. Les analystes s’attendent à ce que l’accord obtienne les approbations réglementaires et des actionnaires au cours des 3 à 4 prochains trimestres.

Le développement fait suite à la feuille de modalités non contraignante pour la fusion signée par les deux parties le 22 septembre, après quoi elles étaient entrées dans un processus de diligence raisonnable de 90 jours.

Après la conclusion de l’accord, Sony Pictures Entertainment détiendra indirectement une participation majoritaire de 50,86% dans l’entité combinée, tandis que les promoteurs de Zee détiendront une participation de 3,99% et les actionnaires restants de Zee détiendront le solde 45,15% dans l’entité fusionnée. .

Zee’s Punit Goenka restera directeur général et chef de la direction de l’entité fusionnée. Les autres membres du conseil d’administration, dont la majorité sera nommée par le groupe Sony, comprendront le directeur général et PDG de SPNI, NP Singh, qui assumera un poste de direction plus large en tant que président de SPE.

« Il s’agit d’une étape importante pour nous tous, alors que deux sociétés de médias et de divertissement de premier plan s’associent pour conduire la prochaine ère du divertissement remplie d’immenses opportunités. La société combinée créera une entreprise de divertissement complète, nous permettant de servir nos consommateurs avec des choix de contenu plus larges sur toutes les plateformes », a déclaré Goenka.

Plus tôt, en novembre, Goenka avait déclaré que la fusion de Zee et de Sony formerait le plus grand acteur de divertissement multimédia du pays avec des revenus autonomes d’environ 2 milliards de dollars.

Selon les contours de l’accord, SPE, par l’intermédiaire d’une filiale, versera une redevance de non-concurrence à certains promoteurs de Zee. Les promoteurs injecteraient ce montant en fonds propres primaires dans la SPNI, leur donnant le droit d’acquérir des actions de la SPNI. Selon des sources du marché, l’infusion serait à Rs 300 par action. Sur une base post-clôture, cela représenterait environ 2,11% du total des actions de l’entité combinée. SPNI aurait un solde de trésorerie de 1,5 milliard de dollars à la clôture de la transaction, y compris l’injection de capital par les actionnaires de SPNI et les fondateurs de Zee. Des capitaux supplémentaires seraient injectés pour la création de contenu sur toutes les plateformes, renforceraient l’empreinte, soumissionneraient pour les droits médiatiques dans le paysage sportif et poursuivraient les opportunités de croissance, a-t-il déclaré.

Les fondateurs de Zee limiteront également les capitaux propres qu’ils peuvent détenir dans la société combinée à 20 % de ses actions en circulation. La déclaration conjointe publiée indique que la construction ne confère aux promoteurs (fondateurs) de Zee aucun droit de préemption ou autre pour acquérir des actions de la société combinée auprès du groupe Sony, de la société combinée ou de toute autre partie. Toutes les actions achetées par les promoteurs (fondateurs) de Zee devraient être conformes à toutes les lois applicables, y compris les directives de tarification.

Selon Motilal Oswal Financial Services, « La position concurrentielle plus élevée de l’entité fusionnée sur le marché et les gains de synergie offriront aux entreprises un potentiel important pour améliorer leur rentabilité. L’amélioration de la gouvernance d’entreprise et des performances opérationnelles pourrait considérablement aider à long terme ».

Après la clôture de l’accord, NP Singh deviendra président de Sony Pictures India, une division de SPE. La clôture de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, des actionnaires et des tiers.

Morgan Stanley, KPMG Corporate Finance et Shardul Amarchand Mangaldas étaient les conseillers de SPE, tandis que Zee était conseillé par KPMG, JP Morgan, Trilegal et Boston Consulting Group.

