Vue du ring : Le magnifique onze du Test cricket masculin

Voici un aperçu de l’incroyable équipe internationale de cricket test masculin de l’année passée

De la conquête du Gabbatoir à la percée de la forteresse Centurion, vers 2021 avait été l’annus mirabilis de l’Inde dans Test cricket. La seule comparaison pourrait être 1971, lorsque l’Inde avait remporté pour la première fois la série Test aux Antilles et en Angleterre. Au-delà de l’Inde, la Nouvelle-Zélande a remporté le premier championnat du monde d’essais (WTC). L’Australie a eu un nouveau capitaine en Pat Cummins et le skipper anglais Joe Root était resplendissant de régularité. Voici le Test XI masculin 2021…

Rohit Sharma (Inde) : Il a été une révélation depuis qu’il a décidé d’ouvrir les manches de Test cricket il y a trois saisons. Après avoir apporté d’importantes contributions en Australie, il a élevé son jeu à un niveau supérieur en Angleterre. Même dans la série à domicile contre l’Angleterre, son bâton était une différence majeure entre les deux équipes. Une promotion au poste de vice-capitaine Test a été amplement méritée. Il sera également le vice-capitaine de cette équipe. Un décompte de 906 courses à 47,68 dans 11 tests, dont deux cents, en 2021 fait de Rohit le premier nom sur la feuille d’équipe.

Dimuth Karunaratne (Sri Lanka) : Le poste de capitaine est de bon augure pour Karunaratne, qui a connu sa meilleure année en test cricket. Des siècles contre l’Afrique du Sud et les Antilles en disaient long sur sa qualité de batteur. Un décompte de 902 points à 69,38 en sept tests, dont quatre cents, fait facilement de lui le partenaire d’ouverture de Rohit.

Kane Williamson (Nouvelle-Zélande) : Il a mené les Kiwis à la couronne WTC dans la foulée d’une victoire en série en Angleterre. Comme toujours, Williamson a dirigé son équipe avec classe et dignité. Surmontant un coude louche, le skipper néo-zélandais a marqué 395 points à 65,83 en quatre Tests, dont une centaine. Williamson est un choix automatique pour mener le XI combiné.

Joe Root (Angleterre) : L’armée d’un seul homme dans l’équipe de frappeurs d’Angleterre, Root a battu comme un prince dans différentes conditions. Il a marqué le double des centaines au Sri Lanka et en Inde, a joué un seul ranger dans la série à domicile contre l’Inde et Root offre désormais la seule résistance au bâton pour son équipe dans les Ashes Down Under. Un décompte de 1708 courses à 61 en 15 tests, dont six cents, avait été Bradmanesque. Root a également revendiqué 14 guichets, dont un fifre contre l’Inde, en 2021.

Marnus Labuschagne (Australie) : Il battra hors de position au n ° 5 au lieu de son one-drop habituel. Mais le meilleur batteur du classement ICC Test mérite une place dans l’équipe Test de l’année. Avec 526 courses à 65,75 en cinq tests et deux siècles, le joueur de 27 ans est devenu le fondement du bâton australien. Un batteur de son calibre devrait être capable de frapper dans n’importe quelle position.

Pantalon Rishabh (Inde): Son tour inversé contre James Anderson à Motera était la joie de vivre de Test cricket en 2021. Son gazouillis derrière les souches était édifiant; rappelez-vous, « thoda sa aage, Milkha Singh Bhage, pyara Axar jaage »… Son match gagnant 89 non contre l’Australie au Gabba est à l’honneur. Malgré ses difficultés au bâton dans des conditions de swing en Angleterre, le gardien-batteur de guichet a marqué 748 points à 39,36, dont une centaine, en 12 tests l’année dernière. Pant a également effectué 39 licenciements – 33 captures et six dessouchages.

Kyle Jamieson (Nouvelle-Zélande) : Le grand polyvalent de bowling Kiwi a pris des guichets quelles que soient les conditions. A également contribué à la batte dans des situations de pression. En cinq tests l’an dernier, le joueur de 27 ans a remporté 27 guichets à 17,51, dont trois fifres. Il a extrait la vie d’un terrain mort de Green Park. Lors de la finale du WTC à Southampton, son 21-balles dans des conditions de frappeur difficiles s’est avérée vitale.

Pat Cummins (Australie) : Il s’est lancé dans la capitainerie australienne d’essai comme un canard à l’eau. L’over qu’il a donné à l’Anglais Zak Crawley lors de la deuxième manche au MCG était une torture, le seul retour en arrière étant probablement un Glenn McGrath contre Devang Gandhi à l’Adelaide Oval en 1999-2000. Dans les Cendres en cours, le lanceur rapide a déjà empoché 10 scalps en deux Tests. L’année dernière, en quatre tests, Cummins a remporté 21 guichets à 18,76, dont un fifer.

Ravichandran Ashwin (Inde) : Le hors-fil a pris 54 guichets à 16,64 en neuf tests bien qu’il n’ait pas obtenu de match en Angleterre. Ashwin a également marqué 355 points à 25,35, dont une centaine. Il améliore une équipe avec ses capacités de classe mondiale.

Jasprit Bumrah (Inde) : Le break d’Ollie Pope à l’Oval en été. Ensuite, un autre worldie à Rassie van der Dussen à Centurion en hiver… Rarement le cricket indien a vu un vainqueur comme Bumrah. Comme l’ancien quilleur rapide indien Javagal Srinath a déclaré à The Indian Express : « De tous les meneurs indiens que j’ai vus et avec lesquels j’ai joué, je le mettrais en tête du peloton. Définitivement, devant moi. Joueur de haut niveau dans le cricket mondial, il en a fait assez pour figurer dans n’importe quel Temple de la renommée. Inswingers, redresseurs, coupe-jambes, videurs, yorkers, coupeurs plus lents – vous l’appelez, il l’a. Bumrah a terminé 2021 avec 30 guichets à 26,53 sur neuf tests, dont un fifer.

James Anderson (Angleterre) : En Inde, il a fait parler son swing inversé. En Angleterre, il a sorti le wobble ball. Très récemment au MCG, Anderson a donné une autre masterclass de bowling. En 12 Tests l’an dernier, il a pris 39 guichets à 21,74, dont deux fifres. L’homme de 39 ans vieillit comme un bon vin.

2021 Épreuve XI : Rohit Sharma, Dimuth Karunaratne, Kane Williamson (capitaine), Joe Root, Marnus Labuschagne, Rishabh Pant (guichet), Kyle Jamieson, Ravichandran Ashwin, Pat Cummins, Jasprit Bumrah, James Anderson

