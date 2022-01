Vue éclatée du Xiaomi 12 Pro, 19 vis qui cachent un secret | La technologie

Le nouveau téléphone Xiaomi tant attendu a commencé à passer entre les mains d’ingénieurs du monde entier. C’est pourquoi nous avons pu réaliser un secret que gardent les 19 vis du Xiaomi 12 Pro.

Comme vous vous en souviendrez, le Xiaomi 12 Pro était l’un des derniers appareils annoncés en 2021 et l’un des premiers à se vanter d’avoir le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Maintenant, une équipe d’ingénieurs appelée PBKreviews a ouvert le téléphone pour nous montrer à quoi il ressemble à l’intérieur, quel design Xiaomi a créé pour ce nouveau modèle et s’il est ou non facile à réparer.

Parce que le frère aîné de la famille Xiaomi 12 a un matériel impressionnant, mais Est-ce facile à réparer ? C’est la grande question que nous devons nous poser et l’entreprise elle-même, dont il faut tenir compte du fait qu’en Europe il existe désormais un droit à réparation.

Quand ils enlèvent le dos et un total de 19 vis, ainsi que le support en métal, on voit qu’il ne reste qu’une seule carte mère et après avoir débranché quelques câbles supplémentaires, nous pouvons maintenant accéder aux caméras.

Le capteur principal Sony IMX707 de 50 Mpx est livré avec un stabilisateur d’image contrairement aux modules ultra-large et téléobjectif. Le 12 Pro dispose d’une carte mère multicouche avec les caméras d’un côté et le chipset, la RAM et le stockage de l’autre.

Il y a beaucoup de pâte thermique et de cuivre entourant les composants clés pour assurer une gestion thermique optimale, quelque chose qu’ils savent être la clé pour gagner dans les tests de performance.

Doté de la 5G et d’un processeur Mediatek performant, ce mobile est assez puissant et dispose d’un écran 120 Hz spectaculaire.

La batterie de 4 600 mAh est livrée avec ses propres tirettes, ce qui facilite le processus et permet de le changer plus facilement (rappelez-vous que cet élément est celui qui échoue généralement avec le temps).

Une fois la batterie retirée, vous pouvez voir la grosse surprise : une chambre à vapeur en cuivre assez grande. Le téléphone obtient un score de réparabilité de 6,5 sur 10 ce qui est conforme à la plupart des produits phares de nos jours.