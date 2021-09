Vue juridique du cas du journaliste Fernando Petrocelli

Cette fois, je vais donner ce que je considère comme un vision juridique du Cas du journaliste sportif vénézuélien Fernando Petrocelli.

Comme on le sait déjà, le journaliste sportif prénommé fait l’objet d’un mandat d’arrêt contre lui pour avoir publié un tweet faisant la promotion de contenus haineux contre l’épouse du footballeur Leonel Messi.

Tout a commencé lorsqu’une personne sur Twitter identifiée comme @jaymoneg_, a écrit dans son compte une idée de chansons contre l’équipe de football argentine, qui se mesure contre le Venezuela dans la ville de Caracas.

Petrocelli Il a répondu au tweet de cette personne, avec une suggestion de modifier la chanson, où dans l’une ou l’autre chanson la femme de Leonel Messi ne sort pas bien.

En conséquence, le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, via son compte twitter, a informé qu’il avait nommé le 94e procureur national pour demander un mandat d’arrêt et un acte d’accusation pour Fernando Petrocelli pour les crimes de violence symbolique et de promotion de la haine pour discrimination sexuelle contre la citoyenne Antonella Roccuzzo, épouse de Lionel Messi.

# MAINTENANT a désigné le procureur national 94 pour demander un mandat d’arrêt et # imputation au sujet Fernando Petrocelli pour les crimes de violence symbolique et de promotion de la haine en raison de la discrimination fondée sur le sexe : contre la citoyenne Antonella Roccuzzo, épouse de LIONEL MESSI pic.twitter.com/ VTe37J1lNd – Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 2 septembre 2021

Vue juridique de l’affaire Fernando Petrocelli :

Il est important de préciser à nos lecteurs qu’au Venezuela, le système pénal travaille avec le ministère public (MP) en tant que titulaire de l’action pénale lorsqu’il s’agit de délits d’action publique.

En d’autres termes, si le député a connaissance de l’existence d’un délit, qu’il y ait eu ou non plainte, il peut entreprendre des actions de convocation voire de localisation du suspect éventuel de cet acte délictueux et en fonction des actions menées par le Député avec le soutien des services de police dans leur enquête, vous pouvez « inculper » une certaine personne de ce crime, jusqu’à ce que la phase de procès arrive, où le statut passe de « défendeur » à « accusé ».

C’est une question assez profonde à traiter dans un article juridique et plus encore quand on parle d’une personnalité sportive publique, mais l’important ici est de souligner que s’il y a un député au Venezuela, qui ouvre une enquête, mais il n’est pas le juge car il ne condamne pas, en effet, il peut arriver que le député porte une accusation et que l’accusé soit déclaré innocent dans l’affaire.

Il ne me semble pas que Petrocelli a commis un crime qui a promu la haine en raison de la discrimination sexuelle, car dans l’esprit de la conversation du communicateur est la défaite de l’Argentine, pas pour humilier la femme de Messi.

Mais, si vous pouvez être immergé dans les faits de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence, qui comprend tous les actes sexistes ou comportements inappropriés qui ont ou peuvent entraîner des dommages qui peuvent être encadrés dans le cadre psychologique et / ou émotionnel, entre autres aspects, qu’il se produise dans la sphère publique ou privée.

On va voir comment cette situation dérive, mais au-delà d’une éventuelle procédure judiciaire, un message pour les communicateurs est qu’ils sont communicateurs, ils peuvent avoir leur petit cœur pour une équipe ou une sélection, mais un narrateur ou commentateur de football ne peut pas venir. la chaîne Directv Sports dit qu'”Avec Antonella on va tous profiter”, car les lois existent pour tout le monde.

Un autre point à considérer est que Petrocelli envoyé ce message en territoire étranger et selon l’article 4 du Code pénal, le crime ne s’appliquerait pas aux Fernando, mais j’insiste, c’est un élément que le juge doit prendre en considération au moment de prononcer sa sentence.

Rappelons-le, ce n’est pas le Procureur qui condamne, il n’ouvre l’enquête d’un crime que s’il considère s’il y en a un et le qualifie comme il le considère, mais ce sera le Juge qui confirmera les mêmes crimes que le député indique et dans ce cas, cela ne me correspond pas de la haine contre la femme de Messi, mais il y a un message qui n’est pas du tout respectueux et l’excuse que “C’est le football n’en vaut pas la peine”, car le sport ne peut pas y donner lieu.

Il se peut également que le même procureur détermine qu’il n’y a aucun élément pour continuer à enquêter sur l’affaire et dicte un non-lieu, ce qui en est le point culminant, mais au-delà, il est impressionnant de voir comment un simple tweet a tout déclenché. ce problème.

C’est pourquoi il est toujours bon d’appliquer ce dicton qui dit : “Tais-toi, je suis plus jolie.”