Vue macro : une nouvelle preuve du rebond de la croissance, la hausse des coûts est une menace

Si la consommation publique, sauveur habituel en temps de crise, a été atone au trimestre de juin, il est probable que le PIB du trimestre de septembre tirera un soutien important de ce pilier, étant donné que le Centre et les États ont augmenté leurs dépenses ces derniers mois.

Bien qu’il n’y ait pas encore de preuves suffisantes d’une reprise décisive des investissements privés, une lente reprise de la consommation après le trimestre de juin, comme l’indiquent divers indicateurs à haute fréquence tels qu’une augmentation constante du commerce interétatique de biens et services, une augmentation des les ventes par secteur de la distribution organisée et une hausse assez forte des importations ont amplifié la faisabilité d’un rebond économique global. Un redressement est également visible dans les industries manufacturières et de la construction, tandis que certains secteurs des services sont également à la hausse.

À court terme, heureusement, le secteur public pourrait compenser les investissements privés encore insaisissables grâce à un déploiement agressif des investissements, grâce à une augmentation des recettes fiscales.

Le pipeline national de monétisation, s’il est mis en œuvre avec brio, pourrait garantir que les ressources gouvernementales pour les investissements resteront stables, même à moyen terme.

Les hypothèses optimistes concernant les perspectives économiques à court terme et les finances publiques pourraient toutefois mal tourner si le pétrole brut, le charbon et le gaz naturel restent chers sur les marchés mondiaux pendant une longue période ou deviennent encore plus chers. Un tel scénario pourrait également nuire à la rentabilité des entreprises, en plus d’alimenter l’inflation généralisée.

Si les prévisions de la RBI et du FMI d’une expansion du PIB réel de 9,5% au cours de l’EX22 se confirment, cela signifierait que le pays enregistrerait une croissance nette du PIB de 1,6% par rapport au niveau d’avant la pandémie (FY20).

Le gouvernement est apparemment convaincu que le pays est prêt pour une croissance plus forte, grâce à une série de réformes structurelles entreprises, qui pourraient permettre l’efficacité et la productivité, la poussée des dépenses d’investissement, l’assainissement du secteur financier et la campagne de vaccination.

Dans le numéro d’octobre 2021 de ses Perspectives de l’économie mondiale, le FMI a prédit que l’économie indienne deviendrait le « leader de la croissance mondiale » (en surpassant la Chine), à ​​partir de l’exercice 22, et pourrait conserver cette position pendant les cinq prochaines années. Cependant, une croissance à moyen terme de 8 %, telle qu’envisagée par les dirigeants gouvernementaux, pourrait être une surestimation, car les problèmes structurels continuent de peser sur l’économie, et la sortie pourrait prendre plus de temps. Le coup porté au secteur informel, élément clé de l’économie, en raison de la démonétisation, de la TPS et du Covid-19 pourrait également être un frein à l’expansion économique.

Alors que la RBI a bien servi le gouvernement en mettant à disposition des liquidités abondantes, en maintenant des taux d’intérêt bas et en maîtrisant les coûts d’emprunt du gouvernement, elle pourrait subir une pression croissante, étant donné que ses homologues sur les marchés clés ont recours à la liquidation des liquidités. surplomb.

La croissance de huit industries d’infrastructure sur la période avril-septembre 2021-22 s’est établie à 16,6%, contre une contraction de 14,5% au cours de la période de l’année précédente. L’indice de la production industrielle (IIP) a progressé de 11,9% en août, contre 11,5% le mois précédent, porté par une base favorable ; L’IIP a également augmenté de 3,9% par rapport à la période pré-pandémique (le même mois au cours de l’EX20). Avec les précipitations excessives affectant les activités minières, électriques et de construction, et la non-disponibilité des semi-conducteurs affectant la production automobile, les analystes prévoient que la croissance de la PII chutera fortement à 3 à 5 % en septembre 2021.

C’est un développement bienvenu que, reconnaissant que les banques et les NBFC présentent désormais un risque moindre pour l’économie réelle grâce aux mesures prises par le gouvernement et le régulateur bancaire pour réparer leurs bilans dépréciés, Moody’s Investors Service dans sa dernière revue a affirmé que le souverain indien notation à Baa3, la note d’investissement la plus basse, tout en rehaussant la perspective du pays de « négative » à « stable ».