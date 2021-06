Vue Ringside | Critique de livre — India’s Power Elite: Class, Caste and a Cultural Revolution par Sanjaya Baru

Une photo d’archive du Premier ministre Narendra Modi à Vigyan Bhawan à New Delhi (photo express)

Sanjay Baru est connu pour son journalisme, mais a été économiste, académicien, lobbyiste (secrétaire de la FICCI) et une sorte de politicien, étant le conseiller média d’un ancien Premier ministre. Ainsi, lorsqu’il utilise sa vision directe des choses pour tisser des thèmes politiques, commerciaux et socio-économiques pour décrire ce qui a fait les moteurs de l’Inde dans son nouveau livre, India’s Power Elite, le résultat est tout simplement brillant.

Il y a plusieurs références faites à l’actuel Premier ministre, Narendra Modi, mais aucune ne porte de jugement, mettant plutôt en évidence la transformation qui a eu lieu dans le concept d’élite.

L’élitisme en Inde a été associé à Delhi de Lutyens, synonyme de lieux tels que Khan Market et India International Centre. Ce sont des symboles de pouvoir et faire partie de cela signifie que l’on est arrivé dans la vie. Et quand on perd son pouvoir, comme le dit l’auteur c’était le cas lorsqu’il a cessé d’être conseiller média du Premier ministre, ces privilèges disparaissent aussi. Mais le fait est que tout le monde veut en faire partie. Alors que Mumbai est la plaque tournante des affaires du pays, tous les sièges sociaux des médias sont à Delhi pour être proches des couloirs du pouvoir.

Curieusement, il y a beaucoup de sociologie impliquée dans la définition de ces élites. À l’époque britannique, ce sont les castes supérieures qui exerçaient le pouvoir, ce que Baru illustre avec un certain nombre d’exemples. L’ancien ICS, qui est maintenant l’IAS, était dirigé par les castes supérieures. Même aujourd’hui, la plupart des PM se sont appuyés sur les castes supérieures lorsqu’il s’agit de leurs secrétaires et confidents. Mais les choses changent. La différence entre l’Inde et Bharat a été mieux exploitée par Modi. Alors que les élites avaient traditionnellement trois choses à faire avec elles – la classe, la caste et la langue anglaise, Modi a changé ce récit. N’appartenant pas à une caste supérieure et ne connaissant pas bien l’anglais, il a créé sa propre banque d’élite. Par conséquent, alors que dans le passé plusieurs chefs de caste non supérieure ont rejoint les élites avec le pouvoir de l’argent, aujourd’hui, il y a certainement plus de diversité et ne pas remplir ce critère a son avantage.

Baru met en lumière la façon dont les affaires et la politique se mêlent, ce qui fait réfléchir. Les associations industrielles sont toutes là pour apaiser ceux au pouvoir, où non seulement le politicien mais le babu dirigent l’agenda. Des tournées à l’étranger sont initiées où les ministres et les bureaucrates sont invités à représenter l’industrie indienne. Le but est simple. Outre des vacances gratuites, le lobbying peut se faire en dehors de l’Inde où il n’y a pas de contraintes de temps. Au lieu de voir plusieurs chefs d’entreprise se presser dans l’édifice du Nord pour obtenir des rendez-vous, ces occasions offrent des plateformes de discussions et d’octroi de faveurs avec une attention sans partage.

Les entreprises veulent toujours des réformes et un régime réglementaire avec moins de restrictions. Quelle meilleure façon d’y parvenir que de faire parler pour vous les soi-disant économistes de droite aux références impeccables. Considérez toutes les conférences et les conférenciers présents. Vous ne trouverez jamais un économiste anticapitaliste comme conférencier !

De même, les babus sont un clan important. Ils déplacent les documents et font les recommandations au ministre. La récompense vient après la retraite lorsqu’ils obtiennent des postes chez India Inc. En fait, plusieurs d’entre eux gagnent plus après leur retraite que lorsqu’ils étaient dans la fonction publique. Certains d’entre eux sont assez puissants pour toujours exercer leur pouvoir et faire avancer les choses. Mais la plupart aideront l’entreprise à se guider à travers le système qui est une valeur ajoutée. C’est ainsi que se déplace le cercle du pouvoir.

Les médias sont également très puissants car ils communiquent avec le public. Il y a eu plusieurs cas où des terres ont été attribuées à des professionnels des médias, ce qui garantit qu’ils sont du bon côté. Baru montre également comment l’intelligentsia est créée et fait la distinction entre les intellectuels « politiques » et « publics ». Les « intellectuels politiques » venaient de la DSE, de l’IEG, de l’ICRIER, etc., tandis que les intellectuels publics se trouvaient dans des groupes comme le CPR et le CSD. Les premiers sont presque toujours ceux qui ont soit la richesse, soit le pouvoir, soit une image de marque internationale (pensez simplement aux noms qui vont avec ces traits). Les autres existent et font les bons bruits qui peuvent plaire à certaines personnes qui ne sont pas pro-establishment.

La profession juridique n’est pas non plus à l’abri de telles influences. Les avocats ont cherché à influencer les politiques par le biais d’une articulation publique qui a été soutenue par les médias. Le pouvoir judiciaire, lui aussi, s’implique très souvent dans l’élaboration des politiques, ce qui a été freiné par Modi.

Baru dit presque ironiquement vers la fin qu’en tant que conseiller en médias, il avait classé les médias de Delhi en quatre groupes : les professionnels purs, les pro-gouvernementaux, les pro-opposition et les corrompus. A l’exception du troisième, on pouvait s’assurer une couverture favorable. Besoin d’en dire plus ?

Madan Sabnavis est économiste en chef, CARE Ratings

