Vue virtuelle : la recherche d’un logement en ligne augmente ; visites physiques réduites à moins de la moitié pendant la pandémie

En avril-juin 2021, alors que l’Inde faisait face à la vague d’infections à Covid la plus virulente, les recherches en ligne ont fortement augmenté à Delhi-NCR, en particulier en juin. D’un autre côté, les ventes de logements ont également repris au cours du trimestre, la plupart des acheteurs ayant finalisé leurs achats en juin.

Les acheteurs de maison à Delhi-NCR adoptent de plus en plus des avenues en ligne pour la recherche de maisons, Covid-19 accélérant la tendance. Anticipant une demande croissante de plateformes numériques qui aident les clients dans la recherche et la découverte de propriétés, les entreprises PropTech utilisent des drones, la réalité virtuelle et le big data pour aider les clients à prendre leurs décisions alors que Covid entrave les visites physiques.

Les analystes attribuent le poids croissant des plates-formes numériques sur le marché immobilier de Delhi-NCR à une classe moyenne en expansion rapide, à une urbanisation croissante, à l’adoption de la technologie et à la pénétration croissante d’Internet. Ils soulignent qu’en moyenne, un acheteur effectuerait six-huit visites de site avant de finaliser une propriété, mais avec la pénétration numérique et Covid, ces visites sont tombées à deux ou trois.

Les données de PropTiger pour avril-juin 2021 montrent que les ventes de logements à Delhi NCR ont augmenté de 50 % en glissement annuel pour atteindre 2 828 unités au deuxième trimestre 2021 (CY), dont environ la moitié en juin. D’autre part, l’indice mensuel de Housing.com qui analyse l’activité des acheteurs dans 42 villes clés montre que la région a connu une demande en ligne maximale en juin 2021, assurant le premier rang sur la principale plateforme d’annonces immobilières en ligne.

« Les deux premiers mois après la deuxième vague ont été inquiétants, entraînant un quasi-arrêt de l’activité d’achat. Une fois que la vaccination a commencé à s’accélérer, les demandeurs d’immobilier ont appuyé sur le bouton de recherche qui ressortait clairement de notre enquête en ligne alors que la demande en ligne était maximale en juin », a déclaré Mani Rangarajan, directeur de l’exploitation du groupe, Housing.com, makaan.com et proptiger.com.

Il a ajouté : « La bonne partie était que de nombreuses recherches ont été converties en ventes, car la stabilité de l’immobilier jouait déjà dans l’esprit des gens. De toute évidence, les données montrent une baisse par rapport au trimestre de janvier à mars, car avril-mai a été affecté par Covid. Cependant, les ventes de juin ont comblé le déficit, le portant à un niveau supérieur aux chiffres de la première vague ».

La tendance des acquéreurs à se déplacer vers les plateformes en ligne et sa conversion en vente s’observe également dans les micro-marchés. Les résultats de la recherche en ligne de Housing révèlent que Greater Noida et Faridabad ont connu la traction en ligne maximale en juin 2021.

De même, les données de vente de PropTiger montrent que Faridabad a connu une forte augmentation des ventes à 519 unités au deuxième trimestre 2021 contre seulement quatre unités au deuxième trimestre 2020 et 156 en janvier-mars 2021. C’était le seul micro-marché de la RCN qui a connu une croissance annuelle. et base séquentielle, bien que sur le dos d’une base basse. Les ventes à Greater Noida ont augmenté de 8 % en glissement annuel pour atteindre 521 unités au deuxième trimestre 2021, mais ont chuté de 55 % sur une base séquentielle.

“Les recherches en ligne dans tous les secteurs ont considérablement augmenté et nous pouvons certainement dire que la courbe d’adoption numérique a évolué d’au moins quatre à cinq ans”, a déclaré Rangarajan, ajoutant que l’achat d’une maison est principalement la dépense la plus importante que l’on fasse et cela implique beaucoup de délibérations. .

“Cet effort, que la plupart des gens faisaient auparavant physiquement, s’est maintenant déplacé de force en ligne et comme cela fait près d’un an et demi, nous pouvons clairement voir qu’un changement de comportement s’est produit et près de 90% des recherches et la découverte s’est déplacée en ligne », a-t-il noté.

