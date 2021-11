Vueling annonce une modification des tarifs à enregistrer dans la valise

09/11/2021 à 09:10 CET

.

Compagnie aérienne Vueling, du groupe IAG, a annoncé ce lundi que offrira de nouvelles options pour vérifier la valise en cave selon le poids (15, 20, 25 et 30 kilos) avec des prix à partir de 8 euros.

En parallèle, Vueling a repensé ses services d’enregistrement des bagages, proposer des options en fonction du poids des bagages (15, 20, 25 et 30 kilos) et à partir de 8 euros.

Dans un communiqué, cette société a indiqué qu’elle avait repensé ses services d’enregistrement des bagages « pour être stimulé par le client à la recherche de l’offre la plus basse à ceux intéressés par d’autres avantages ».

Il a également expliqué que a décidé de maintenir les modifications apportées en novembre de l’année dernière, lorsqu’il a décidé de limiter le nombre de colis en cabine à ceux qui ont voyagé avec le tarif Basic, de sorte qu’à partir de ce moment, un seul bagage à main puisse être inclus à bord, situé sous le siège avant.

Bien entendu, toute limitation de poids a été supprimée et les dimensions des valises pouvant être transportées en cabine ont été portées à 40x20x30 centimètres.

Aujourd’hui, Vueling a décidé de consolider au 23 novembre les changements effectués l’année dernière, afin que ceux qui contractent le tarif Basic ne puissent transporter qu’un seul bagage (sans limite de poids et de dimensions plus importantes qu’avant le changement) et, en option, contracter le service « Mon bagage à main en cabine ».

En revanche, les tarifs Optima, TimeFlex et Family vous permettront de transporter deux bagages à main en cabine : un sac qui se place sous le siège et un bagage à main pesant jusqu’à 10 kilos et mesurant 55x40x20 centimètres.

Dans le même temps, la compagnie aérienne précise que les passagers voyageant avec des enfants de moins de deux ans, des personnes ayant des besoins particuliers ou des clients Premium peuvent continuer à transporter deux bagages à bord quel que soit le tarif choisi.