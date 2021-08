Vuelta España 2021 – Le champion Roglic, Ineos, Movistar et Bahreïn mènent un excellent roster

in

08/12/2021

Le à 14:04 CEST

.

Le champion en titre de la course, Primoz Roglic, un Ineos très puissant, Movistar avec le meilleur et Bahreïn qui a mis un formidable effectif à disposition de Mikel Landa, Ils mènent l’excellente participation qui prendra samedi à Burgos le départ de la Vuelta a España 2021.

Roglic, le modèle d’un puissant Jumbo

Roglic a clairement une nouvelle fois le rôle de grand favori du fait de sa domination de la course en 2019 et 2020, deux ans de supériorité pour le Slovène, toujours en difficulté au final avec son compatriote Tadej Pogacar et l’Equatorien Richard Carapaz.

Ce n’est pas la meilleure année pour le leader du Jumbo Visma, avec des chutes dures dont celle qui l’a empêché de disputer le Tour à Pogacar. Mais il vient après avoir balayé le chrono olympique, dans lequel l’or était accroché, et avec une grande équipe à votre service comme l’ont montré à plusieurs reprises Sepp Kuus, Steve Kruijswijk, Robert Gesink, Sam Oomen et compagnie.

Ineos puissant

Mais la tâche du vainqueur des Rouges ces deux dernières années est presque titanesque face à un Ineos impressionnant avec un roster à faire peur aux rivaux et avec plusieurs coureurs capables de mener des équipes du World Tour dans des courses comme celle-ci.

Ils se démarquent, surtout, Egan Bernal, qui veut marquer l’histoire de la Colombie en étant le plus jeune à remporter les trois Grands Tours par étapes; et un Carapaz déjà podium dans les trois grands, vainqueur d’un Giro, sur le podium du dernier Tour et récent champion olympique.

A leurs côtés, un autre champion olympique, dans son cas en BTT, le prometteur anglais Tom Pidcock ; Un Adam Yates semble qu’avec la liberté de mouvement et le Russe Pavel Sivakov, également appelé à briller.

Le Bahreïn de Landa

Barhain est un cran en dessous de leur taille potentielle, mais aussi avec une pléthore de coureurs qui font de Landa, le leader du jeu, de grandes opportunités pour en gagner un gros. Pour ce faire, il doit être complètement remis de sa lourde chute dans le Giro.

Mais avoir Damiano Caruso – deuxième du Giro -, Jack Haig, qui a ruiné le Tour par une nouvelle chute, Wout Poels, Gino Mader et Mark Padun, tous ayant une bonne année, est un luxe.

Le Movistar avec Mas et Superman

Comme c’est aussi généralement un luxe, le huit du Movistar est toujours un luxe. Cette fois avec deux prétendants au podium, Enric Mas et Miguel Ángel López, et une légende qui ne remplit tout que de sa présence, Alejandro Valverde. Il faudra voir comment est ‘Supermán’ López après sa chute dans le Tour et si Mas fait un pas en avant, il doit se battre pour une victoire avec laquelle il est venu rêver en 2018.

Autres options

EF de Hugh Carthy; l’Astana et sa marine (les Izagirre, Luisle, Omar Fraile, Alex Aranburu) au service d’Aleksandr Vlasov ; les EAU de David de la Cruz et Rafal Majka ; Bora de Maximilian Schachmann; Trek de Giulio Ciccone – voyons comment est Juanpe López -; le DSM de Romain Bardet ; et Cofidis de Guillaume Martin voudront briller dans une rencontre où Caja Rural, Burgos BH et Euskaltel-Euskadi tenteront de correspondre à l’invitation reçue.

Sprinters : bonne paie

Dans une année grise pour les grands voyageurs, au point que c’est le reborn Mark Cavendish qui a dominé le Tour, la liste des candidats aux arrivées massives est intéressante.

Arnaud Demare (Groupama), Jasper Philipsen (Alpecin), Fabio Jacobsen (Deceuninck), Michael Matthews (BikeExchange) et Matteo Trentin et Juan Sebastián Molano (EAU) sont les noms à suivre dans la demi-douzaine d’occasions longues que leur offre le parcours. .