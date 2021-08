Cole Burston/Toronto Star via .

Cette semaine sur ‘Rank Me Later’, Charles Holmes et Wosny Lambre abordent les quatrième et cinquième albums studio de Drake

Cette semaine sur Rank Me Later, Charles Holmes et Wosny Lambre abordent les quatrième et cinquième albums studio de Drake. De “Hotline Bling” à “God’s Plan”, Charles et Wos décomposent Views et Scorpion en chiffres (5h30), corrigent les listes de pistes (15h20), plongent tête la première dans l’incident de Pusha T (28h00) , et plus.

Producteur : Justin Sayles

Producteur associé : Lani Renaldo

S’abonner: Spotify