Vulcan et Tableau s’associent pour protéger la planète avec le projet d’analyse de données EarthRanger

Le projet EarthRanger consiste en une gamme de technologies comprenant des radios numériques, des trackers de véhicules, des trackers d’aéronefs et des pièges photographiques, en plus de l’intelligence artificielle. (Image Vulcain)

Chaque année, entre trois et quatre pour cent des quelque 350 000 éléphants d’Afrique meurent aux mains de braconniers d’ivoire. Bien que ces chiffres aient considérablement diminué par rapport à il y a dix ans, ils restent insoutenables, perpétuant le déclin de cette espèce majestueuse.

Heureusement, la technologie peut aider à relever ce défi et d’autres alors que les écologistes s’efforcent de promouvoir les efforts de conservation à travers le monde.

L’un de ces efforts, EarthRanger, fait exactement cela. Un projet de Vulcan basé à Seattle, EarthRanger est une plate-forme de visualisation et d’analyse de données conçue pour soutenir les gestionnaires d’aires protégées, les écologistes et les biologistes de la faune dans les zones de conservation du monde entier. Vulcan, qui a été fondée en 1986 par Jody Allen et feu Paul Allen, s’est engagée de longue date à préserver la biodiversité en protégeant la faune et ses habitats.

Le mois dernier, Vulcan a annoncé qu’EarthRanger et un certain nombre d’autres projets liés à l’intelligence artificielle seraient transférés à l’institut à but non lucratif Allen Institute for Artificial Intelligence, une autre organisation fondée par Paul Allen.

EarthRanger a été initialement développé en 2017, à la suite de l’expérience de Vulcan avec les énormes quantités de données générées par le recensement des grands éléphants, la plus grande enquête sur la faune de l’histoire qu’il a financée et soutenue sur le plan logistique. EarthRanger fournit des outils en temps réel qui peuvent être utilisés pour mesurer, suivre et protéger de nombreux aspects différents du comportement et des habitats de la faune ainsi que les menaces qui pèsent sur les deux.

«À la suite de l’expérience du recensement des grands éléphants, EarthRanger a été initialement conçu pour répondre à deux cas d’utilisation principaux», a déclaré Jes Lefcourt, directeur d’EarthRanger. «L’un était le manque de normalisation de la collecte numérique des données. Je pourrais vous montrer dans des classeurs sur des classeurs dans les centres d’opérations dans les aires protégées d’Afrique, chaque page représentant un incident de braconnage ou une arrestation et franchement c’est inutile. Cela ne peut pas être analysé.

Le logiciel EarthRanger améliore la compréhension de ce que les équipes de gestion de patrouille doivent faire en temps réel. (Photo de Mana Meadows)

Aujourd’hui, plus de 130 zones de conservation dans 34 pays utilisent EarthRanger pour tout, de l’enregistrement des mouvements de rhinocéros, de girafes et d’éléphants à la lutte contre les essaims de criquets et l’exploitation forestière illégale. Les capacités d’intelligence artificielle de la plate-forme sont utilisées pour effectuer une reconnaissance visuelle sur les images et la vidéo et aident à catégoriser et à accéder aux données, débloquant des informations précieuses sur le comportement animal et humain. Cela étend sa capacité à gérer et à contrôler les conflits potentiels entre l’homme et la faune – les interactions négatives qui se produisent entre les humains et la faune, au détriment de l’un, de l’autre ou des deux.

En combinant les données de télédétection historiques et disponibles avec des rapports sur le terrain, la plate-forme améliore la compréhension de ce que les équipes de gestion des patrouilles doivent faire en temps réel. Au total, plus de 50 espèces différentes et leurs habitats sont désormais suivis et gérés par ce logiciel hautement adaptable. Les données peuvent provenir de plus de 60 types d’appareils intégrés différents, tels que des radios numériques, des trackers de véhicules, des trackers d’aéronefs et des pièges photographiques. À mesure que l’Internet des objets rendra disponibles de nouveaux capteurs et appareils, nombre d’entre eux seront également intégrés.

Mais alors qu’EarthRanger excelle dans la conformité et la gestion des nombreuses formes de données différentes que les différents parcs et zones de faune doivent traiter, Vulcan a vu le besoin d’inclure de meilleurs outils pour visualiser et représenter les données.

«Nous examinions toutes les données collectées et nous nous demandions:« Quel type de tendances de données pouvons-nous rechercher qui ne sont pas affichées? » Dit Lefcourt. «Nous avons examiné les différentes options et nous avons pensé, pourquoi ne pas simplement discuter avec certains des meilleurs au monde? Et c’est Tableau, qui était vraiment enthousiaste et intéressé à s’impliquer. »

Ainsi, plutôt que de créer de nouveaux tableaux de bord et capacités de visualisation à partir de zéro, l’équipe a commencé à s’associer à Tableau en 2019 pour intégrer des rapports et des visualisations en temps réel dans EarthRanger. Leader dans le domaine des logiciels de visualisation de données, dont le siège est également à Seattle, Tableau cherche à transformer la façon dont les gens utilisent les données pour résoudre les problèmes.

Un membre de l’unité anti-braconnage et d’application de la loi du Grumeti Fund étudie son affichage EarthRanger. (Photo du Fonds Grumeti)

La valeur de cette approche a été clairement démontrée lorsqu’un rhinocéros noir «adolescent» âgé de six ans a disparu pendant cinq mois dans le sanctuaire de rhinocéros du parc national de North Luangwa en Zambie. Le sanctuaire, qui fait deux fois la taille de Chicago, offrait de nombreuses zones pour que le jeune rhinocéros ne soit pas détecté. Mais après avoir étudié un tableau de bord Tableau, les rangers savaient où ils devaient chercher et ont trouvé le rhinocéros capricieux le lendemain.

«La façon dont nous pensons à notre travail est de démocratiser les données et de les rendre libres», a déclaré Neal Myrick, responsable mondial de Tableau Foundation et vice-président de l’impact social chez Tableau. «De cette façon, les gens n’ont pas besoin d’être des spécialistes des données pour en tirer réellement profit.»

En élargissant la capacité des utilisateurs à approfondir les données, les gestionnaires d’aires protégées et d’autres peuvent identifier des solutions aux problèmes beaucoup plus rapidement. Un exemple de ceci est la façon dont les cartes et les traqueurs d’animaux peuvent être combinés, comme cela s’est produit dans le parc national de Gorongosa, au Mozambique – l’un des endroits les plus riches en biodiversité de la planète.

«À Gorgongosa, ils ont un nombre extraordinaire de ruches identifiées sur leur carte, car les éléphants ont peur des abeilles», a expliqué Lefcourt. «Ainsi, une façon de protéger les fermes contre les éléphants est de placer des ruches le long du périmètre de la ferme. Entre savoir où se trouvent les ruches et avoir des éléphants avec un collier, ils peuvent planifier les endroits où ils ont besoin de ruches supplémentaires. »

Les éléphants d’Afrique sont ce qu’on appelle une espèce clé de voûte, en ce sens qu’ils jouent un rôle crucial dans leur écosystème, façonnant leur habitat de manière significative. En utilisant cette technologie pour protéger et soutenir la population d’éléphants, non seulement l’espèce peut prospérer, mais aussi d’autres éléments importants de l’écosystème.

«Pour autant que je sache, c’est la première fois qu’un de nos partenaires à but non lucratif intègre Tableau dans son application principale», a déclaré Myrick. «Je suis vraiment enthousiasmé par cela parce que si vous pensez à la conservation des animaux – braconnage, chasse, conflit homme-animal – ce sont tous de gros problèmes qui tuent des animaux chaque jour. En intégrant Tableau dans EarthRanger, le parc obtient immédiatement la pleine valeur de cette plate-forme. »

L’impact croissant des actions humaines et des technologies est devenu de plus en plus apparent au cours des dernières décennies, menaçant des écosystèmes profondément interconnectés qui ont mis des millions d’années à s’établir. Des partenariats comme EarthRanger et Tableau démontrent que l’ingéniosité, la technologie et les organisations à l’esprit responsable peuvent tous jouer un rôle en nous aidant à être de meilleurs gardiens de l’avenir environnemental de notre planète.