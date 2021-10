Vulkkano Blast + : enceinte Bluetooth 5.0 avec 18 heures d’autonomie

Il progresse en design et en puissance, tout en conservant sa résistance à l’eau et à la poussière.

La célèbre marque espagnole poursuit sa croissance sur le marché du Bluetooth. Il s’est positionné sur Amazon comme une alternative intéressante pour le client ; le modèle précédent, Vulkkano Blast, a réalisé un grand nombre de ventes et des centaines de critiques positives sur Amazon ; Ce niveau d’acceptation est largement dû à l’excellent rapport qualité-prix et au service client.

Dans cette nouvelle version, il gagne en puissance (10 watts supplémentaires) sans perdre en qualité sonore, ainsi qu’un nouveau design conforme aux certifications les plus exigeantes : il empêche l’entrée de toute poussière ou liquide. De plus, il a été fabriqué avec des matériaux ultralégers (il ne pèse que 650 grammes).

Son immersif et puissant

Le Vulkkano Blast + dispose de deux haut-parleurs de 20 W (puissance de sortie totale 40 W) avec une excellente réponse en basse fréquence ; il intègre également la technologie DSP MAXX pour un son surround 3D à 360°. Les aigus sont clairs et les graves avec une bonne profondeur pour une expérience sonore sans distorsion.

Mobilité maximale

Cette enceinte portable Blast + utilise Bluetooth 5.0 pour un appairage rapide et robuste, permettant une connexion stable jusqu’à 15 mètres de distance. Il dispose également d’un microphone intégré qui utilise la technologie de réduction du bruit. De cette façon, les utilisateurs peuvent passer des appels avec une qualité sonore supérieure.

Batterie longue durée

Quant à sa batterie, elle intègre un boîtier d’une capacité de 5 200 mAh qui permet une réelle autonomie pouvant aller jusqu’à 18 heures. De plus, il utilise la technologie de charge rapide, via USB-C, 5 v/2 a : il se charge à 100 % en seulement 90 minutes.

Pour tous les temps et tous les lieux

Que ce soit à la plage ou en randonnée, la conception ergonomique de l’enceinte Bluetooth Blast + permet de la transporter sans devenir une corvée. De plus, il répond à trois aspects importants dans ce type d’équipement personnel : la durabilité, la qualité sonore et une bonne autonomie. Ses dimensions sont de 8 x 20 x 6,2 cm.

59,99 euros

www.zococity.es