VW envisage-t-il toujours l’introduction en bourse de Porsche ? La spéculation pousse le stock de POAHY à la hausse.

Tôt mardi, le journal allemand Handelsblatt a fait état d’hypothèses selon lesquelles un constructeur automobile Porsche (OTCMKTS :POAHY) pourrait se préparer à une introduction en bourse (IPO) record. Ce n’est même pas la première fois cette année que le mot se répand sur une éventuelle introduction en bourse de Porsche; c’est une rumeur populaire. Cependant, aujourd’hui, il semble que les rumeurs aient trop de sens pour être ignorées. Quelle que soit la validité, l’action POAHY a clôturé aujourd’hui en hausse de 10,59 %.

Source : r.classen / Shutterstock.com

Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY), propriétaire de la marque de luxe, explorerait l’introduction en bourse comme mécanisme de financement pour un passage coûteux et urgent aux véhicules électriques (VE). Logiquement oui. La Porsche Taycan, l’un des véhicules électriques les plus prestigieux de Volkswagen dans toute sa gamme de marques de voitures, est un succès. À partir de 82 000 $, avec un temps de 0 à 100 km/h de 2,4 secondes et une liste d’attente de six mois pour démarrer, il est facile de comprendre l’enthousiasme de VW pour les véhicules électriques.

« Achetez la rumeur » prend un nouveau sens alors que VW et Porsche envisagent un mouvement à la hausse de 10% au milieu du bavardage.

Mais à quel point les rumeurs sont-elles valides à l’origine de la hausse des actions de POAHY ?

Porsche SE a apparemment qualifié le rapport de « pure spéculation », mais des sources anonymes de . ne sont pas d’accord. En mai, « deux personnes proches du dossier » ont déclaré au point de vente que les familles Porsche et Piech, les principaux actionnaires de Volkswagen, étaient prêtes à vendre des actions VW afin de financer une introduction en bourse de Porsche.

Avec des estimations pour une introduction en bourse de Porsche entre 50 et 101 milliards de dollars, cela ne serait pas une surprise. Les deux familles pourraient lever près de 17 milliards de dollars en vendant des actions VW. C’est-à-dire tout en restant le plus gros actionnaire du titan automobile allemand.

La participation des familles dans VW remonte à leur ancêtre, Ferdinand Porsche, qui a fondé la marque de voitures de luxe du même nom vers 1931. Les deux familles détiennent ensemble 31,4 % de VW et revendiquent 53 % des droits de vote dans Porsche.

Malgré le manque de preuves, la spéculation l’emporte. Mais avec VW et POAHY s’approvisionnant le jour pour ce qui n’est qu’une rafale de rumeurs, les taureaux automobiles allemands ne se plaindront pas.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.