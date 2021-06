VW mettra fin aux ventes de moteurs à combustion en Europe d’ici 2035

in

Un nouveau logo du constructeur automobile allemand Volkswagen est dévoilé au siège de VW à Wolfsburg, en Allemagne

Le constructeur automobile allemand Volkswagen cessera de vendre des voitures à moteur à combustion en Europe d’ici 2035 alors qu’il passera aux véhicules électriques, mais plus tard aux États-Unis et en Chine, a déclaré samedi un membre du conseil d’administration.

“En Europe, nous quitterons le marché des véhicules à combustion interne entre 2033 et 2035, aux États-Unis et en Chine un peu plus tard”, a déclaré Klaus Zellmer, membre du conseil d’administration des ventes de Volkswagen, au journal Muenchner Merkur.

“En Amérique du Sud et en Afrique, cela prendra beaucoup plus de temps en raison du fait que les conditions-cadres politiques et infrastructurelles font toujours défaut.”

D’ici 2050 au plus tard, l’ensemble de la flotte Volkswagen devrait être neutre en CO2, a déclaré Zellmer au journal.

En Europe, il vise 70 % des ventes totales de voitures électriques d’ici 2030. Cela préparerait l’entreprise à un éventuel resserrement des objectifs climatiques de l’Union européenne et même les dépasserait.

Les décideurs politiques de l’UE ont réprimé les émissions de gaz d’échappement, obligeant les constructeurs automobiles à encourager le développement de technologies à faibles émissions ou à s’exposer à des sanctions s’ils dépassent les limites d’émissions de CO2.