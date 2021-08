VXRT Stock est un autre jeu de biotechnologie risqué à éviter en ce moment

“La pilule qui fait bouger l’aiguille.” C’est la déclaration soulignée sur de Vaxart (NASDAQ :VXRT) site Web, et il est écrit pour faire une impression audacieuse. Récemment, l’entreprise a été à l’honneur pour son vaccin Covid-19 qui se présente notamment sous forme de pilule. Son inoculation n’est pas encore prête, mais certains investisseurs ont déjà acheté des actions VXRT en prévision.

Vaxart est une société de biotechnologie au stade clinique qui, selon Yahoo! Finance, « s’engage dans la découverte et le développement de vaccins oraux à protéines recombinantes sur la base de sa plate-forme exclusive de vaccins oraux. » Sa pilule vaccinale orale peut-elle changer la donne dans la quête de la fin de la crise du Covid-19 ? Et devriez-vous considérer le stock VRXT maintenant ?

Quand les détails font la différence

L’aspect « stade clinique » de Vaxart fait une énorme différence. En tant qu’entreprise publique dont les produits sont encore en phase d’essai, l’entreprise a une capitalisation boursière de 1,04 milliard de dollars et des revenus trop faibles.

Il dispose d’un pipeline composé de six vaccins à divers stades de recherche et de développement. Le pipeline de la société comprend des vaccins contre le norovirus, la grippe, le virus respiratoire syncytial (VRS), le Covid-19 et le virus du papillome humain (VPH). Tous ses produits sont en phase clinique, et malheureusement pour Vaxart, aucun de ses produits n’est en essai de phase III.

L’action VRXT a évolué suite à l’annonce du vaccin oral de la société contre le Covid-19, qui a terminé la phase I des essais cliniques. Pour mettre cela en contexte, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis exige généralement au moins trois phases d’essais avant qu’un médicament ne soit approuvé. Environ 25 à 30 % des médicaments qui passent en phase III passent à la phase IV, qui vient après l’approbation.

Récemment, la FDA a donné son feu vert à Vaxart pour procéder à des essais de phase II pour son vaccin Covid-19. Naturellement, la direction a été enthousiasmée par cette nouvelle. Le PDG Andrei Floroiu a déclaré ce qui suit :

“C’est une excellente nouvelle car cela nous permet d’aller de l’avant avec notre première construction de vaccin S uniquement … Comme nous l’avons dit à la fin du premier trimestre, nous explorerons plusieurs constructions uniquement S dans des essais cliniques aux côtés de la construction S + N qui a déjà terminé son essai de phase I. Ensemble, les constructions S-only et S+N font partie de notre portefeuille unique de candidats vaccins contre le COVID-19 en comprimés oraux, qui, selon nous, pourrait apporter une contribution significative à la lutte contre le COVID-19 dans le monde. »

Bien que ce soit une excellente nouvelle pour l’entreprise, cela illustre également l’une de mes plus grandes préoccupations concernant les perspectives du stock VRXT. Le pourcentage de médicaments qui obtiennent l’approbation de la FDA est plutôt faible. De plus, le processus peut souvent prendre des années, et non des mois, pour obtenir une approbation. Avec d’autres vaccins Covid-19 déjà sur le marché, au moment où la pilule de Vaxart est approuvée, le moment est peut-être déjà passé.

Ainsi, ce qui motive l’enthousiasme et l’exubérance irrationnelle, c’est l’espoir plutôt que les faits. Le fait que ce vaccin oral soit maintenant au stade II ne signifie pas autant pour moi que s’il était au stade IV.

Action VXRT et ses résultats du deuxième trimestre

Les résultats financiers du deuxième trimestre 2021 présentent les faits saillants suivants :

Vaxart a généré un produit net de 36,2 millions de dollars de sa facilité de bourse de 250 millions de dollars au cours du dernier trimestre. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables s’élevaient à 198,9 millions de dollars. Vaxart a enregistré une perte nette de 16,1 millions de dollars contre 9 millions de dollars à la même période l’an dernier. La perte nette par action était de 13 cents par rapport à une perte nette de 12 cents l’an dernier. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 112 000 $, contre 523 000 $ au deuxième trimestre 2020.

Pour récapituler, la société a perdu de l’argent, disposait de beaucoup de liquidités et a vu ses revenus s’effondrer au deuxième trimestre 2021. Dans le même temps, les dépenses de recherche et développement ainsi que les frais généraux et administratifs ont augmenté d’une année sur l’autre. C’est un mauvais signe pour son résultat d’exploitation, lui aussi négatif.

Une analyse de son dernier formulaire 10-Q ne soutient pas non plus le stock VRXT. Les revenus totaux pour 2020 se sont élevés à 4,04 millions de dollars, contre 9,8 millions de dollars en 2019. Une perte nette de 32 millions de dollars s’est produite en 2020, comparativement à une perte de 18 millions de dollars en 2019.

Vaxart a dépensé 23 millions de dollars en trésorerie nette pour les activités d’exploitation en 2020, encore pire par rapport à la trésorerie nette utilisée pour les activités d’exploitation de 13 millions de dollars pour 2019.

En 2020, Vaxart a levé 138 millions de dollars en liquidités grâce à ses activités de financement. Cela comprend 9,2 millions de dollars provenant de la vente d’actions ordinaires et de bons de souscription d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre directe enregistrée. Elle a également levé 26 millions de dollars grâce à l’émission de bons de souscription d’actions ordinaires. C’est beaucoup d’argent, mais la dilution des actions nuit à la valorisation des actions VXRT.

Au 31 décembre 2020, il y avait 150 millions d’actions autorisées, avec plus de 110 millions d’actions émises et en circulation.

Évaluation et volatilité des actions VXRT

Selon MarketWatch, Vaxart a signalé une augmentation des pertes de flux de trésorerie disponibles depuis 2018. Cette année-là, la société a perdu 15,26 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles, contre une perte de 24,97 millions de dollars en 2020. Cela montre que la société brûle de l’argent.

Sur le site de Vaxart, il y a toute une section sur les ratios clés de son stock. Je tiens à féliciter l’entreprise pour ces précieuses informations. Quelques-uns de ces chiffres montrent à quel point ce stock est cher. Son ratio cours/revenus sur 12 mois glissants (TTM) est de 836,63x, son ratio cours/valeur comptable est de 7,54x et sa marge bénéficiaire nette TTM est une perte de plus de 4 360 %.

Le stock VXRT est très cher. L’entreprise perd de l’argent, brûle de l’argent et a récemment dilué ses actions. Sans calendrier précis pour l’approbation de son vaccin oral contre le Covid-19, les émotions et la spéculation font bouger ses actions. Les investisseurs devraient éviter les actions VXRT pour le moment.

