VXRT Stock: Il n’en faudra pas beaucoup pour que Vaxart apparaisse à nouveau

Le moment est venu de jeter un coup d’œil au jeu spéculatif de Covid-19 Vaxart (NASDAQ:VXRT) Stock? Le nom biotechnologique au stade clinique travaille sur un vaccin oral contre le coronavirus depuis avant que Covid-19 ne soit déclaré pandémie. Les actions ont connu plusieurs mouvements de prix paraboliques depuis lors.

Source: Ascannio / Shutterstock.com

Ceux qui ont chassé ses précédents rallyes ont peut-être fini avec des pertes. Mais alors que les actions font une autre retraite, cela peut être un jeu de vaccin qui vaut la peine de lancer les dés. L’accent est mis sur «lancer les dés». Cette entreprise existe depuis des décennies, mais elle n’a pas encore connu un grand succès. Ses chances de transformer son futur vaccin Covid sans traitement en une réalité peuvent être au mieux lointaines.

Même ainsi, la musique ne s’est pas encore arrêtée. Beaucoup peuvent croire qu’avec le déploiement du vaccin, la partie est finie pour «aussi rans» dans cet espace. Mais, il y a encore une chance, il y aura une demande pour son vaccin oral VXA-CoV2-1 s’il est approuvé. Avec le potentiel de nouvelles plus positives qui le renvoient à la hausse, le récent recul pourrait être une opportunité d’achat.

VXRT Stock et son dernier rallye de courte durée

Des nouvelles positives ont temporairement fait zoomer les actions de Vaxart à plusieurs reprises depuis février 2020. La dernière a commencé à la fin du mois dernier, avant la publication de données d’essai de phase 1 prometteuses. Les actions sont passées d’environ 5,50 $ par action à plus de 10 $ par action. Mais juste avant le dévoilement desdits résultats, le pop le plus récent de l’action a été suivi d’une nouvelle baisse. Au moment de la rédaction de cet article, les prix de l’action reviennent maintenant à un prix à un chiffre (environ 6,30 $ par action).

Les données de la phase 1 ont peut-être été prometteuses, en particulier contre les variantes de Covid-19. Mais cela n’a pas alimenté un autre rallye. Au lieu de cela, cela a fini par être une situation «acheter la rumeur, vendre les nouvelles». À partir de là, il est clair que cela restera une action à négocier, plutôt que quelque chose à acheter et à conserver pour des gains à long terme.

Certes, c’est plus un pari qu’un investissement. S’il ne parvient pas à donner suite à son récent développement positif avec un autre morceau de bonnes nouvelles, l’action VXRT risque de reculer davantage vers les niveaux de prix antérieurs. Cependant, ce n’est pas encore hors de la course.

Dans les mois à venir, la société pourrait à nouveau publier des données prometteuses indiquant que ce candidat continue de se déplacer dans le pipeline de Vaxart. Mais qu’en est-il de la demande? Avec autant de vaccinés aux États-Unis, y a-t-il de la place pour un nouveau venu? À première vue, étant donné la grande disponibilité des vaccins déjà approuvés pour une utilisation d’urgence, cela ne semble pas être le cas. Mais il peut encore réussir à trouver un marché.

Pourquoi il existe un marché potentiel pour le VXA-CoV2-1

Lors de la discussion d’un autre jeu de vaccin spéculatif, Ocugen (NASDAQ:OCGN), J’ai fait valoir qu’il était douteux qu’il y ait une demande suffisante pour un autre vaccin. Aux États-Unis, les trois principaux vaccins, de BioNTech (NASDAQ:BNTX) et Pfizer (NYSE:PFE), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), et Moderna (NASDAQ:ARNM) sont largement disponibles.

Mais l’hésitation à la vaccination est élevée. En conséquence, l’offre de vaccins dépasse toujours la demande. Avec seulement ceux qui ne veulent pas / ne sont pas intéressés à le prendre, mais qui constituent la majorité de ceux qui ne sont pas encore vaccinés, il ne semble pas probable qu’un candidat en retard au parti trouve un marché. Cela indique qu’Ocugen n’a pas été à la hauteur des attentes, même s’il est en mesure d’importer Covaxin sur le marché américain. Pourtant, la nature de niche du vaccin de Vaxart peut lui donner du succès dans un marché encombré.

Comme notre propre Louis Navellier l’a souligné le 11 mai, près d’un tiers des Américains hésitants à se faire vacciner seraient prêts à prendre un vaccin sans injection. En bref, un vaccin sous forme de pilule peut être un moyen moins conflictuel de gagner les millions de personnes qui ont jusqu’à présent refusé d’obtenir le vaccin actuellement disponible.

Cependant, même avec ce résultat, le candidat de Vaxart pourrait également être trop tard pour le parti. Avec le récent changement d’orientation du CDC concernant les masques et la réponse du président, assez assis sur la clôture peut changer d’avis, augmenter le nombre de vaccinations, amenant les États-Unis à des niveaux d’immunité collective le plus tôt possible.

Conclusion: un jeu risqué, mais pourrait voir un autre pop à court terme

Son potentiel à convaincre le vaccin hésitant n’est qu’un des facteurs indiquant ce succès commercial «également couru». Alors que les cas restent graves au Brésil, en Inde et dans d’autres pays, Vaxart pourrait réussir avec son candidat dans ces régions du monde durement touchées. Le fait que les résultats de la phase 1 aient montré sa force dans la lutte contre les variantes est un autre avantage dans son coin.

C’est un jeu risqué, avec un catalyseur qui ne fonctionnera probablement pas. Mais s’il publie des nouvelles plus prometteuses dans les mois à venir, il pourrait continuer une autre course parabolique. Abordez l’action VXRT avec prudence, mais alors que le cours de son action recule, le moment est peut-être venu de bondir.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.