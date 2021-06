W Series annonce un énorme accord télévisé pour couvrir plus de 175 pays

W Series a annoncé d’autres accords de diffusion qui leur permettront d’atteindre 500 millions de téléspectateurs dans le monde, en tant que course de soutien de Formule 1 cette saison.

Cette nouvelle intervient après un accord de diffusion gratuit historique avec Channel 4 au Royaume-Uni, le nouvel accord élargissant l’audience potentielle de la série monoplace entièrement féminine à 175 pays et territoires à travers le monde.

Huit manches de la série doivent avoir lieu en 2021 et, devant ouvrir la saison en France, ils ont depuis retardé leur lever de rideau pour se dérouler en Autriche le 26 juin à la place après que le Grand Prix de France a été avancé par un semaine.

Une docuserie en six parties intitulée W Series: Driven from Channel 4 doit être publiée en ligne via sa plate-forme All 4 le 20 juin, qui offrira un aperçu plus approfondi de la série et de son développement.

Présentation de la série W : Driven, notre tout nouveau documentaire. 🎬 Diffusé sur @All4 le 20 juin 2021, vous serez témoin de la passion et des efforts nécessaires pour réussir contre vents et marées dans cette série documentaire en six parties.#WSeriesDriven | #WSéries | #Repenser la course pic.twitter.com/RjR8B8cWEW – Série W (@WSeriesRacing) 14 juin 2021

Catherine Bond Muir (directrice générale, W Series) a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes ravis de voir un appétit aussi incroyable pour les W Series parmi les principaux diffuseurs mondiaux.

«Notre mission est de présenter notre fantastique grille de pilotes féminines et les courses passionnantes qu’elles produisent au plus grand nombre de fans à travers le monde, et cela ne peut se faire sans le soutien enthousiaste d’un réseau mondial de diffuseurs.

« Il ne fait aucun doute que notre partenariat avec la Formule 1 cette saison a fait une différence décisive dans la façon dont la W Series a été reconnue.

« Cela a rendu beaucoup plus facile l’engagement avec les principaux diffuseurs. De plus, le fait d’avoir une véritable grille internationale de conducteurs signifie qu’il y a un fort soutien de leurs territoires d’origine.

Des diffuseurs multinationaux tels que SuperSport, Sky Deutschland, beIN, NENT et Canal+ se sont tous inscrits pour diffuser les courses de la série W en 2021, qui soutiendront la Formule 1 lors des week-ends de course pour la première fois.

Avec cet accord en place, W Series s’attend à ce que leur audience double dans l’ensemble et la majorité de leurs événements seront désormais diffusés en direct, dans le cadre de leur mission de continuer à développer le suivi de la série.

