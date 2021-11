W12 n’a pas fait tout le travail pour Lewis Hamilton au GP de Sao Paulo

Charles Leclerc ne pense pas qu’une voiture puissante soit la seule raison des deux retours renversants de Lewis Hamilton au Brésil.

Les sept fois champion du monde était franchement dans une ligue à part tout au long du week-end de course à Interlagos.

En qualifications traditionnelles vendredi, il a pris la P1 avec facilité ; au sprint de samedi, il est passé de P20 à P5 en 24 tours après être parti de l’arrière en raison d’une infraction technique ; et dans la course principale dimanche, il est parti en P10 après avoir reçu une pénalité sur la grille pour avoir changé son moteur à combustion interne et a remporté la victoire, dépassant son rival pour le titre Max Verstappen avec 11 tours à faire.

En raison d’un nouveau moteur, il a eu la meilleure voiture sur la grille tout au long du week-end, étant confortablement plus rapide que tous les autres pilotes dans la ligne droite principale et y réussissant de nombreux dépassements.

Certaines personnes pensent que, plutôt que sa conduite, la voiture est la principale raison pour laquelle Hamilton a si bien réussi à Sao Paulo – mais Leclerc de Ferrari n’en fait pas partie.

« Je ne suis pas d’accord », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé son avis.

« Évidemment, Lewis a une voiture très solide pour le moment, mais je pense qu’il a réussi à aller au-delà de ce que cette voiture pouvait donner. »

VOUS POUVEZ FAIRE CE QUE VOTRE ESPRIT VOUS DICTE! Ce week-end en est la preuve. Nous avons mené cette bataille sur la piste et je ne pourrais pas être plus fier de @mercedesamgf1 et de mon incroyable coéquipier @valtteribottas sans qui je ne pourrais pas faire ça. EU AMO BRASIL Nous continuons à nous battre, continuons à pousser. pic.twitter.com/CBD7QbIt1J – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 14 novembre 2021

Les arguments selon lesquels le succès de Hamilton est principalement dû à la voiture plutôt qu’à ses propres capacités ne sont pas nouveaux dans le monde de la F1, avec le sentiment que le fait d’avoir les meilleures machines de l’ère hybride est la seule raison pour laquelle il a réalisé plus que tout autre pilote dans le histoire du sport.

L’autre Ferrari Le conducteur, Carlos Sainz, connaît de tels arguments et ne les comprend pas, affirmant qu’il s’agit toujours d’une combinaison du conducteur et de la voiture et que les deux méritent un certain crédit.

« Oui, j’ai vu ce débat partout sur les réseaux sociaux aujourd’hui », a déclaré l’Espagnol.

« Pourquoi ne parlons-nous pas d’une combinaison des deux ? Un grand pilote, un pilote extrêmement talentueux, avec une voiture qui était vraiment dominante ce week-end.

L’homme de Mercedes lui-même a le sentiment que sa performance au Grand Prix de Sao Paulo était à la hauteur des meilleurs week-ends de course de sa carrière, tandis que Damon Hill a déclaré que c’était « l’un des meilleurs trajets » qu’il ait jamais vu et « absolument génial ».