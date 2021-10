WA State Trooper dénonce le gouverneur Inslee et l’approbation finale au milieu du mandat de Vaxx

Lire du contenu vidéo

Washington exige que tous les employés de l’État soient vaccinés d’ici lundi – mais un soldat a démissionné avant la date limite avec une approbation finale qui donne à réfléchir … et des mots durs pour le gouverneur.

Vétérinaire de 22 ans Robert LaMay – qui travaillait pour la patrouille de l’État de Washington – l’a raccroché pendant le week-end, remerciant une dernière fois ses collègues et ses pairs du système de répartition officiel … tout en prenant un gros coup à Gov. Jay Inslee, qui exécute le mandat.

Vérifiez-le … LaMay, qui n’est apparemment pas vacciné, passe à la radio et dit que ce sera sa dernière fois dans une voiture de patrouille de l’État de Washington, tout cela parce qu’il a été jugé « sale », comme il le dit.

Il poursuit en racontant les bons moments qu’il a passés au travail, tout en remerciant ses collègues de l’avoir ramené à la maison en toute sécurité chaque nuit – et, enfin, en terminant ses remarques par : « Jay Inslee peut m’embrasser le cul. » Il laisse tomber le micro sur ses genoux… attendant quelqu’un à l’autre bout du fil.

Finalement, le répartiteur saute et parcourt une liste de ses contributions en tant que soldat … le remerciant également pour son service. C’est un peu sans cérémonie, ce qu’il reconnaît.

Bien sûr, cela brosse un tableau sombre de ce à quoi de nombreux agents des forces de l’ordre – et d’autres – dans plusieurs États sont confrontés – et il y a des rumeurs de licenciements/démissions en masse qui pourraient arriver alors que de plus en plus de mandats de vaccination entrent en vigueur au cours de la semaines à venir.

Le PDG de Delta Airlines, Ed Bastian, abandonne le mandat de division de Biden : « Nous prouvons que vous pouvez travailler en collaboration avec vos employés, leur faire confiance pour prendre les bonnes décisions, respecter leurs décisions et ne pas les forcer à perdre leur emploi. » pic.twitter.com/nTPOJmSYVE – Benny (@bennyjohnson) 16 octobre 2021 @bennyjohnson

Même au niveau fédéral, les mandats de vaccins sont vivement discutés et débattus – en particulier parmi les compagnies aériennes … qui se sont enchaînés Président Bidenl’ordre puisqu’ils contractent avec le gouvernement fédéral. Et pourtant, toutes les compagnies aériennes ne joueront pas au ballon, comme Delta.

La grande question… est-ce que forcer les gens à se faire vacciner avec la menace de perdre leur emploi est le moyen le plus efficace de les faire embarquer ??? Beaucoup disent oui – mais certains, clairement, ressentent différemment.