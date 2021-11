WAA 360º Le Challenge La Gomera se termine, le plus difficile à ce jour

29/11/2021 à 12:21 CET

Point et fin de la grande aventure de La Gomera. Le 360º Le Défi ferme plus tôt que prévu après la neutralisation de la course motivée par l’alerte météorologique décrétée par le gouvernement des îles Canaries.

Après victoire incontestable de Marco Gubert Aux premières heures du matin, la journée s’est poursuivie sur La Gomera avec une grande émotion. Le duel féminin entre la Française restait à résoudre Claire Bannwarth et la suisse Anita lehmann, qui est finalement tombé du côté de l’échelle du coureur français après 48 heures et 33 minutes en difficulté, franchissant la ligne d’arrivée à une impressionnante quatrième place au classement général. A) Oui, Bannwarth, comme Gubert, a réussi à défendre sa couronne et tous deux resteront dans l’histoire de cet événement pour avoir remporté deux éditions du 360º la même année.. Lehmann était le deuxième classé (49:21:50 heures) et l’italien Marina Plavan fermé le podium avec un temps de 52:17:55 heures. Le canari Sandra Moreno a clôturé le classement féminin avec une quatrième place.

Beaucoup plus dramatique était le résultat de la troisième position masculine de la course. Après les arrivées de Gubert et de Wouter huitzing, la troisième place semblait claire pour Emilio Perez. Cependant, le courageux coureur de Gran Canaria a arrêté sa marche à seulement 12 kilomètres de la ligne d’arrivée, devant abandon pour fatigue accumulée pendant 48 heures de lutte. Sa défaite serait mise à profit par le Roumain Claudiu Beletoiu, qui dans les derniers kilomètres pourrait être imposée aux asturiens Fernando González.

Podium Hommes 360º Le Défi

Marco Gubert (ITA) : 40:09:03

Wouter Huitzing (HOL): 43:54:00

Claudiu Beletoiu (RUM): 48:16:33

360º Le podium féminin du Challenge

Claire Bannwarth (FRA): 48:33:16

Anita Lehmann (SUI): 49:21:50

Marina Plavan (ITA): 52:17:55

Un total de 16 coureurs – 12 hommes et 4 femmes – ont eu leur ligne d’arrivée à San Sebastián de La Gomera après avoir passé le temps de neutralisation à Agulo et avoir pu affronter les derniers kilomètres du parcours dans des conditions plus sûres. Et c’est que les fortes pluies ont commencé jeudi soir et vendredi matin, avec des orages qui ont ajouté une excitation supplémentaire à la course sous la surveillance constante de l’équipe de sécurité, dont le rapport final a été réglé sans aucune intervention d’urgence dans la carrière.

De plus, d’autres 22 participantes, tous chez les hommes ont pu profiter d’une ligne d’arrivée à Agulo, évitant le dernier secteur de la course pour des raisons de sécurité. Dans leurs sacs à dos, ils ils prendront près de 160 kilomètres d’une expérience brutale à travers les montagnes de La Gomera.