Waah Dean, PDG de Ruff Ryder, parle de DMX et de l’avenir du label ⋆ .

Lorsque DMX passé le mois dernier, il avait déjà terminé ce qui était prévu d’être, sinon son album de retour, puis sa réintroduction auprès des fans de hip-hop. Malheureusement, il ne serait pas ici pour voir la réponse à ses efforts. Exodus est sorti le 28 mai avec une foule de fonctionnalités de Jay Z au SAUMON FUMÉ, à Nas et Alicia Keys et a jusqu’à présent reçu des critiques majoritairement positives.

L’album, son premier depuis Undisputed en 2012, était aussi une sorte de retrouvailles en tant que collaborateur de longue date Swizz Beatz l’exécutif a produit l’album et il est sorti sur Def Jam.

Mais DMX était également étroitement associé à Ruff Ryders Entertainment, fondé par Joaquin «Waah» Dean, Darrin «Dee» Dean, et Chivon Dean, trois frères et sœurs qui ont grandi à Yonkers, NY Swizz Beatz, né Kaseem Dean, est leur neveu. L’équipage des Ruff Ryders s’est présenté en masse pour envoyer du DMX en avril, de Yonkers à Brooklyn, New York, pour un hommage public à la star du rap emblématique au Barclays Center.

Joaquin «Waah» Dean, PDG de Ruff Ryders (Crédit: .)

Nous avons récemment rencontré le PDG de Ruff Ryders, Waah Dean, pour lui parler de la dernière version de DMX et de l’avenir des Ruff Ryders. (L’interview a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté).

theGrio: Nos condoléances pour votre perte. Que pensez-vous de ce qui est maintenant le dernier album enregistré par DMX?

Waah Deen: C’était un album qui le passionnait vraiment et son premier album sur lequel il avait beaucoup de fonctionnalités. Il n’a jamais d’artistes sur son album comme ça. Il savait qu’il avait 50 ans alors cet album est grandi et sexy. Il a fait l’album avec Nas, Jay-Z, Alicia Keys – toutes ces personnes sur cet album. Il a vu quelque chose que nous n’avons pas vu parce qu’il a fait plusieurs albums. Il était dans une vraie bonne zone de confort avant de sortir cet album.

C’est juste dommage que cette chose se soit produite. Même s’il n’est physiquement pas ici, il est ici avec nous par l’esprit. Je pense que cet album est vraiment un album de célébration de quelqu’un qui n’a jamais abandonné, peu importe à quel point sa vie a été difficile pour lui. Il avait le bon, le mauvais et le laid, mais il revenait toujours à Dieu comme son Sauveur. Il m’a dit qu’il n’allait pas promouvoir l’album et il a tenu parole, mais il a quand même fait la promotion de l’album.

C’est juste dommage la façon dont cela a été fait. Nous devons prendre soin de sa famille, du domaine, et faire en sorte que ses enfants profitent de cette situation plus que quiconque.

TG: Swizz est votre neveu et lui et DMX ont eu une excellente relation personnelle et professionnelle. Comment cela s’est-il passé sur Exodus?

WD: Swizz a fait la majeure partie de l’album. Il a travaillé avec X avec nous et ils avaient une relation spéciale depuis qu’ils étaient enfants. Et ils ne se sont jamais déconnectés. Big up à neveu, il est entré là-dedans et a vraiment rassemblé l’équipe avec l’équipe. Swizz est arrivé à 12 ans et il voulait entrer dans le jeu. DMX était mon artiste principal mais Swizz voulait entrer dans le jeu et il était persistant à ce sujet.

Il a fait beaucoup de choses que nous ne savions pas parce que lui et X dirigeaient les rues et nous courions les rues aussi, donc nous n’avons pas eu le temps de les surveiller. Ils avaient toujours des ennuis et nous les sortions des ennuis, et puis il y avait des problèmes dont nous ne savions jamais qu’ils étaient tombés, dont ils nous ont parlé plus tard.

Cela faisait partie du voyage. Nous avons pu leur donner un débouché et une structure familiale pour avoir une plate-forme pour commencer leur carrière. Swizz et X étaient comme des pois dans une cosse. Ils ont tout fait ensemble. Mais je pense que cela a plutôt bien fonctionné.

DMX se produit au Masters Of Ceremony 2019 au Barclays Center le 28 juin 2019 à New York. (Photo par Theo Wargo / .)

TG: Que se passe-t-il avec Ruff Ryders ces jours-ci?

WD: Nous avons une organisation de style de vie qui représente en fait la culture du vélo. Nous avons des milliers de membres dans le monde en tant qu’organisation communautaire depuis plus de 25 ans. Redonner, c’est ce que nous faisons sous le radar. Le style de vie de Ruff Ryders a donné naissance à Ruff Ryders Entertainment et Ruff Ryders Records. Cela a commencé comme une équipe de motards de rue sur l’album «It’s Dark and Hell is Hot» et à partir de là, nous avons essentiellement recruté tous les plus grands cascadeurs de vélo à travers le pays, nous avons ouvert notre adhésion et cela n’a cessé de croître depuis.

Ce que nous faisons en 2021, nous avons plusieurs marques qui ont des entités, y compris Powerhouse Recording Studios où DMX a fait la plupart de ses albums à Yonkers, New York. Nous avons la radio Ruff Ryders et nous avons les Young Ryders. Ils sont la prochaine génération de Ruff Ryders qui font les choses à la manière des millénaires. Nous avons plusieurs autres entités sous l’égide.

Le PDG de Ruff Ryders, Joaquin «Waah» Dean (C) assiste au premier rang de Laquan Smith lors de la Fashion Week de New York le 08 septembre 2019 à New York. (Photo par Paul Morigi / . pour NYFW: The Shows)

TG: Où voyez-vous Ruff Ryders se diriger ensuite?

WD: Au cours des deux dernières années, ma sœur a fait Ruff Ryders à la Rescue Foundation. Nous avons pratiquement commencé quelques programmes. Nous avons un programme que nous avons lancé au mont. Vernon, New York, Newburgh et Rochester. C’est un système en quatre points que nous travaillons au sein de chaque communauté. C’est une montre de 24 heures. Nous sortons et faisons la médiation de notre propre quartier dans la communauté pour nous assurer que c’est sûr.

Nous élaborons d’abord des projets de villes, puis nous le lancerons dans les communautés de tout le pays. Nous avons un programme de mentorat pour les jeunes dans la phase deux, puis nous avons un programme de musique entrepreneuriale pour apprendre aux enfants comment devenir leur propre PDG et ensuite, nous aurons un autre programme de liaison pour collecter des fonds pour apprendre aux jeunes comment démarrer leur propre entreprise. . Ensuite, nous sortirons de la musique indépendamment et sur un label majeur.

TG: Qu’est-ce que Ryde 4 Lyfe?

WD: Le programme Ryde 4 Lyfe consiste essentiellement à rouler pour une cause, à se réunir une fois par mois pour s’unifier comme nous l’avons fait lors des funérailles DMX. Nous allons donc garder son héritage vivant et l’honorer pendant que nous le promouvons et promouvons une cause comme la sensibilisation au cancer. [and more]. Nous venons de faire un partenariat avec Philonese et Keeta Floyd pour le premier anniversaire de George Floydla mort. Lui et DMX étaient tous deux des membres de la communauté – des circonstances différentes mais le même environnement.

Nous leur rendons hommage le 5 juin à Houston. Ruff Ryders dans le futur concerne la manière dont nous accueillons les jeunes, comment nous retournons dans la communauté. Nous sommes déjà dans les communautés tous les jours, alors nous allons simplement assumer plus de responsabilités depuis la pandémie et la crise économique. Les gens ont besoin d’informations et nous allons leur donner ce dont ils ont besoin. C’est un travail en cours.

La tragédie nous a ouvert les yeux. Lorsque nous avons fait cet hommage X, nous avions 30, 40 villes et pays à cheval en même temps. Nous avons réalisé qu’il était temps de rentrer et de faire notre part.

