WAAM Radio Edition, 26 septembre 2021 – RedState ⋆ .

Mon émission sur WAAM Radio, 1600 AM & 92,7 FM à Ann Arbor, Michigan, de plus tôt dans la journée est terminée. Voici ce dont je vous parle en ce dernier dimanche de septembre…

L’administration Biden – en seulement huit mois – a gâché la frontière sud, nos relations internationales avec nos amis et nos ennemis et l’économie. Est-ce que ça peut être pire ?

