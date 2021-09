Waaree Energies dépose DRHP auprès de Sebi pour une introduction en bourse ; augmenter Rs 1350 crore pour l’expansion

Environ Rs 978,36 crore seront utilisés pour l’unité de fabrication de cellules solaires et Rs 184,23 crore seront utilisés pour l’unité de module PV.

Waaree Energies, le plus grand fabricant indien de modules solaires, a déposé un projet de prospectus de hareng rouge auprès du régulateur des marchés Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour lever 1 350 crore de roupies via une offre publique initiale (IPO). L’émission sera également mise en vente par les promoteurs.

Le produit de l’introduction en bourse sera utilisé pour la mise en place d’une usine de fabrication de cellules solaires de 2 GW par an et d’une usine de fabrication de modules solaires photovoltaïques de 1 GW par an à Chikhli, dans le Gujarat. Environ Rs 978,36 crore seront utilisés pour l’unité de fabrication de cellules solaires et Rs 184,23 crore seront utilisés pour l’unité de module PV. Le produit restant sera utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise.

L’émission comprendra une nouvelle émission de 4 007 500 actions de Rs 10 chacune par les actionnaires et les promoteurs existants. L’offre de vente (OFS) consisterait en la vente de 13 15 000 actions par Hitesh Chimanlal Doshi, Viren Chimanlal Doshi et Mahavir Thermoequip ; jusqu’à 40 000 actions par Samir Surendra Shah ; et jusqu’à 22 500 actions par Nilesh Shah.

Waaree a une capacité installée globale de 2 GW au 31 mars 2021 et est en train de mettre en place une autre installation de modules de 3 GW à Chikhli Gujarat. Il devrait être opérationnel d’ici la fin de l’exercice 22. Une autre capacité de fabrication de cellules solaires de 4 GW devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’exercice 2023.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.