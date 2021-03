WABAG assure la clôture financière de son deuxième projet HAM; s’associe à PTC India Financial Services

Avec cela, Wabag a réussi la clôture financière de son deuxième projet HAM au cours de cet exercice », a déclaré Rajneesh Chopra, responsable mondial du développement commercial de VA Tech Wabag.

La société de technologie de l’eau pure play basée à Chennai, VA Tech Wabag, a annoncé mardi qu’elle avait achevé la clôture financière de son projet de modèle de rente hybride (HAM) reçu de la Bihar Urban Infrastructure Development Corporation (BUIDCO). Pour répondre aux besoins de financement de la dette du projet, Wabag a établi un partenariat avec PTC India Financial Services (PFS), une société de financement d’infrastructure verte de premier plan, qui investira jusqu’à Rs 86 crore dans le SPV de Wabag appelé DK Sewage Project. Wabag investira Rs 29 crore en tant que participation dans le SPV.

Wabag a obtenu un contrat d’une valeur de 1,187 crore Rs de BUIDCO dans le cadre du programme de la Mission nationale pour le nettoyage du Ganga (NMCG) pour développer des stations d’épuration (STP) d’une capacité de 150 MLD ainsi qu’un réseau d’égouts de plus de 453 km dans les zones Digha et Kankarbagh de Patna , l’une des villes les plus peuplées des rives du Gange.

Le projet Bihar comprend une portée de conception, de construction et d’exploitation (DBO) d’une valeur de Rs 940 crore et une portée de modèle de rente hybride (HAM) d’une valeur d’environ Rs 247 crore. La partie EPC de la portée de la rente hybride doit être financée par un mélange de subvention NMCG, de capitaux propres et de dette. Environ 40% seront financés par la subvention NMCG pendant la période de construction et le solde 60% sera financé par un mélange de dette et de capitaux propres.

«Wabag exécutera la partie EPC de STP dans le cadre du projet HAM sur 24 mois, suivi d’un O&M de 15 ans. Les STP produiront de l’énergie renouvelable à partir de biogaz pour faire fonctionner les usines, ce qui réduira les dépenses opérationnelles. Nous sommes heureux de démarrer ce partenariat à long terme avec PFS, une institution financière de premier plan dans le domaine des infrastructures. Avec cela, Wabag a réussi la clôture financière de son deuxième projet HAM au cours de cet exercice », a déclaré Rajneesh Chopra, responsable mondial du développement commercial de VA Tech Wabag.

Wabag avait obtenu la clôture financière de son premier projet de modèle de rente hybride (HAM) reçu de Kolkata Metropolitan Development Authority (KMDA) le mois dernier. La SFI, conjointement avec Tata Cleantech Capital (TCCL), a accepté d’injecter environ 176 crores de roupies sous forme de dette dans le projet Ganga STP, un SPV formé pour exécuter le projet HAM.

Pawan Singh, directeur général et PDG de PTC India Financial Services, a déclaré: «PFS, avec ce financement par emprunt pour le projet STP de VA Tech Wabag, réaffirme son engagement à soutenir les projets d’infrastructures vertes respectueuses de l’environnement à venir dans le pays.»

