Wabag vise à figurer parmi les trois premières entreprises mondiales de technologie de l’eau

« Wabag a obtenu un succès raisonnable dans le programme Namami Gange dans le cadre de la Mission nationale pour un Gange propre (NMCG) en exécutant des projets dans presque tous les États traversés par le fleuve Ganga. La mission de Namami Gange a conduit le gouvernement à repenser sa stratégie pour 33 autres rivières, qui relèvent désormais de la Direction nationale de la conservation des rivières (NRCD) », a-t-il déclaré.

VA Tech Wabag, basée à Chennai, a déclaré qu’elle visait à se tailler une place parmi les trois premières entreprises mondiales de technologie de l’eau en termes d’évaluation d’entreprise. La stratégie de croissance de la société soutenue par Rakesh Junjhunwala consiste à saisir la plupart des opportunités des régions de l’Inde, de l’Asie de l’Ouest, de l’Asean, de l’Afrique du Nord et de l’Europe centrale, pour progresser vers cet objectif.

Malay Mukherjee, président de VA Tech Wabag, a déclaré dans une lettre aux actionnaires, dans le rapport annuel 2021, que la stratégie de croissance comprend la mise en œuvre d’une organisation matricielle mondiale avec des processus commerciaux solides, l’organisation de l’entreprise à l’aide d’un modèle de prestation mondial, l’investissement et le renforcement -des équipes de mise sur le marché et des partenariats de construction, de technologie et de financement de bâtiments.

Il a déclaré que la société s’efforce de poursuivre des projets de haute qualité et de fournir des solutions sur mesure aux clients des régions centrales tout en gardant une trace des opportunités de spot attrayantes ailleurs. « Aujourd’hui, nous sommes capables et équipés pour rivaliser avec succès en fournissant une technologie de pointe et des solutions d’eau totales rentables dans toutes les zones géographiques. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous continuons d’attendre avec impatience les projets multilatéraux et financés par les gouvernements central et fédéral pour améliorer la richesse des parties prenantes », a-t-il déclaré.

Rajiv Mittal, MD, VA Tech Wabag a déclaré que la société continuera à maintenir l’orientation quadruple de sa stratégie à long terme en se concentrant sur les marchés émergents, les activités légères, la technologie tout en servant d’acteur de l’eau pure.

Il a déclaré que le plan du Centre de fournir 55 litres par jour et par personne dans les zones rurales entraînerait une énorme augmentation de la demande et créerait à terme de nombreuses opportunités pour l’entreprise. Wabag, en tant qu’acteur technologique, jouera son rôle dans le recyclage de l’eau pour compléter cette demande, construira des usines de dessalement dans les zones côtières et transportera l’eau des zones de longue distance où l’eau douce est disponible pour le traitement et le pompage. Ce sont les domaines qui nécessiteraient une intervention technologique.

Selon lui, le secteur pétrolier et gazier se redresse à nouveau, il y a plus de raffineries et de produits pétrochimiques à venir et les chances de l’entreprise d’obtenir plus d’affaires augmentent.

En ce qui concerne le programme «One City One Operator», Mittal a déclaré qu’il existe quelques autres États en Inde, à l’exception de l’Uttar Pradesh, où cette opportunité émerge et la société est susceptible d’être un concurrent sérieux pour le même. « Ces opportunités agiront comme un moteur de croissance majeur dans les activités d’exploitation et de maintenance (O&M). De notre portefeuille total, l’O&M contribue à 15 % et nous aspirons à le porter à 20-25 % à l’avenir », a-t-il ajouté.

