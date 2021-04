WABC choisit Charlie Kirk alors que la radio se diversifie au milieu de l’absence de Limbaugh – RedState ⋆ .

Charlie Kirk de Salem Radio Network rejoint la programmation sur WABC New York, en semaine de 12h à 13h (photo avec l’aimable autorisation de Twitter)

WABC New York (770 AM) a repris l’activiste conservateur et animateur syndiqué de Salem Charlie Kirk dans son spot de midi à 13 heures, ouvrant la voie à Kirk pour avoir accès à son plus grand marché à ce jour dans l’une des heures les plus importantes de la radio de jour. .

Kirk est actuellement sur le réseau radio de Salem de 12h à 15h en semaine. Le passage au WABC mettra en vedette l’heure d’ouverture de son programme. Jusqu’à présent, WABC a occupé la place avec 15 minutes de Bill O’Reilly suivi de Dominic Carter.

WABC a été l’un des premiers foyers du programme de Rush Limbaugh, aidant à lancer Limbaugh à la domination de la radio nationale. La mort de Limbaugh en février a laissé un vide dans le monde de la radio que plusieurs programmes cherchent à combler. La transition de Kirk vers WABC ouvre la porte à son plus grand marché à ce jour.

“Je suis ravi et honoré de prendre le même temps et la même station où mon ami et héros américain Rush Limbaugh a lancé son émission de radio nationale en 1988”, a déclaré Kirk dans un communiqué. «Je suis tellement impressionné par ce que John Catsimatidis a fait depuis qu’il a acheté cette excellente station, et je m’engage à faire ma part pour que cela reste l’une des meilleures stations de conversation en Amérique.»

Kirk a également un podcast de premier ordre, qui se classe très bien dans plusieurs catégories, y compris dans les nouvelles et les commentaires américains. Ses autres réalisations, selon sa biographie SRN, comprennent:

Charlie Kirk est le fondateur et président de Turning Point USA, un mouvement étudiant national dédié à l’identification, à l’organisation et à l’autonomisation des jeunes afin de promouvoir les principes du libre marché et du gouvernement limité. Avec une présence sur plus de 2000 lycées et campus universitaires dans tout le pays, 250 000 membres étudiants et plus de 150 employés à plein temps, Turning Point USA est la plus grande organisation militante de jeunesse conservatrice à la croissance la plus rapide du pays. À seulement 26 ans, Charlie est apparu sur CNBC, Fox News et FOX Business News plus de 600 fois, est rédacteur en chef à Newsweek et dont les écrits sont souvent publiés sur Fox News, The Hill, The Washington Times , Breitbart et Daily Caller. Il a été nommé sur la liste Forbes «30 under 30» et était également le plus jeune orateur à la Convention nationale républicaine de 2016. Il est l’auteur de trois livres, dont le best-seller n ° 1 d’Amazon et du New York Times, The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future from Broadside Books, une empreinte de Harper Collins.