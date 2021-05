Wacoal lance une application de soutien-gorge basée sur l’IA – WWD

Trouver le soutien-gorge de la bonne taille en ligne peut être un exercice de frustration. C’est pourquoi la société intime Wacoal avait l’habitude de dire aux clients d’abandonner.

«Il est difficile pour les femmes de se mesurer ou de se mesurer», a déclaré Miryha Fantegrossi, vice-présidente du merchandising et du design chez Wacoal America, à WWD. «Cela a été un défi pendant très longtemps, et c’est pourquoi Wacoal a toujours encouragé les gens à aller dans un magasin et à avoir un soutien-gorge approprié. Une telle séance a servi de point de départ pour un dialogue ou un échange entre le client et l’installateur, dans le but ultime de trouver la taille appropriée, avec la bonne couverture et le bon support, et dans des looks qui plaisent au goût de l’individu.

Ces jours sont révolus maintenant. Mardi, la société a présenté MyBraFit, une application mobile pour iOS et Android qui utilise l’intelligence artificielle qui, associée à un court quiz, identifie la bonne taille et le bon style pour l’utilisateur. L’application propose une sélection de soutiens-gorge dans lesquels le client peut faire ses achats.

L’application n’exige pas que les utilisateurs se mesurent – ce qui a tendance à être sujet aux erreurs de toute façon, selon Fantegrossi – ni ne demande même à l’utilisateur d’entrer la taille de soutien-gorge qu’il utilise habituellement. C’est par conception, car la plupart des femmes ne portent pas la bonne taille.

L’une des raisons est le manque de standardisation dans le secteur des soutiens-gorge, qui est un problème qui persiste depuis des décennies, et le simple fait que de nombreuses femmes ne savent tout simplement pas comment un soutien-gorge est censé s’adapter ou où les bretelles sont censées se trouver.

L’application de Wacoal vise à éliminer le jeu de devinettes de l’équation.

Il est loin d’être le premier à essayer de remplacer un ajusteur de soutien-gorge humain par la technologie, bien que les tentatives aient varié. Dans certains cas, la marque demande aux acheteurs de télécharger des selfies, tandis que d’autres se concentrent sur des questions pointues sur la forme des seins ou d’autres détails.

MyBraFit combine ces scénarios, mélangeant la vision par ordinateur avec les informations fournies par l’utilisateur. L’acheteur prend un selfie portant un pantalon serré et un soutien-gorge, puis l’application pose quatre questions sur le type de tissu, le type d’épaule, la forme de la poitrine et le type de couverture qu’elle souhaite.

La société s’est associée à un partenaire technologique – Sizer Technologies, spécialisé dans la numérisation mobile – pour développer le système. Il scanne et génère les mesures du corps de l’utilisateur, tandis que Wacoal utilise les autres informations pour informer son moteur de recommandation, qui utilise l’apprentissage en profondeur pour faire correspondre la personne aux choix de sa gamme de soutiens-gorge. La sélection couvre 67 options et l’un des objectifs de l’utilisation de la technologie est de réduire le risque de recommander des tailles que l’entreprise ne propose pas.

Un domaine qui pourrait décourager les gens, cependant, est le processus de selfie lui-même. À l’ère de la vie privée, la simple pensée de télécharger sa photo en état de déshabillage pouvait avoir un effet dissuasif sur les utilisateurs potentiels.

Cela pousse Wacoal à mettre l’accent sur les mesures prises pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Les selfies sont «désidentifiés» – ce qui signifie que les scans ne sont pas réellement des photographies réalistes, mais des images qui ressemblent davantage à un négatif ou à une radiographie, avec les traits du visage du sujet effacés ou obscurcis. Donc, quiconque s’inquiète, par exemple, d’un événement de piratage transformant ses selfies presque nus en dernier mème pourrait être tranquille.

Le scan est transmis avec un numéro d’identification anonyme, permettant au système de suivre les données et l’analyse. Il extrait les mensurations pour fournir des conseils de dimensionnement, puis met les données à la disposition de Wacoal.

Selon Fantegrossi, aucune photographie réaliste n’est enregistrée nulle part – que ce soit dans la propre photothèque de l’utilisateur, sous forme de fichier transmis à Sizer Technologies ou dans les données fournies par le fournisseur à Wacoal. Et l’analyse utilisée pour extraire les mesures est détruite, selon les termes de l’entreprise. Les utilisateurs peuvent également accéder à leurs données et les supprimer, s’ils le souhaitent.

Ces politiques de confidentialité sont importantes dans toute la technologie, mais surtout en ce qui concerne la question sensible des selfies avec des femmes posant dans leurs soutiens-gorge.

Certaines femmes ne voudront pas le faire, quoi qu’il en soit. Mais d’autres pourraient le faire, et plus ceux qui le feront contribueront à améliorer la précision de l’application.

«Il est tôt… mais je dirais que nos premiers résultats ont montré une amélioration d’au moins 300% de la précision par rapport au type de tableaux de tailles à l’échelle de l’industrie que nous et beaucoup de nos concurrents utilisons depuis des années. C’est donc une amélioration très significative », a déclaré l’exécutif.

Une partie de la précision découle du travail de l’entreprise, qui a mesuré jusqu’à 500 femmes au cours de l’année écoulée, ce qui n’a pas été simple pendant la pandémie.

«Afin de capitaliser sur le niveau d’informations que vous pouviez obtenir à partir d’une capture d’image numérique, nous avons dû réorganiser nos tableaux de tailles, afin qu’ils puissent se parler», a-t-elle expliqué. «Ils ont simplement existé, et ils n’ont été touchés par personne depuis toujours. C’est là que vient l’avancement – parce que le client n’a pas à prendre ses mesures, vous n’avez pas à vous soucier de la façon dont il le prendrait ou de la position exacte à laquelle il le prend. Et par conséquent, les informations que nous obtenons sont meilleures. »

L’autre raison du saut de sophistication est l’évolution avancée de l’appareil photo du smartphone lui-même.

Bien que Wacoal n’utilise pas une technologie comme le LIDAR d’Apple – le capteur laser de la caméra arrière des derniers iPhones, qui offre une amélioration majeure de la précision pour les mesures numériques – la caméra selfie frontale actuelle est toujours bien meilleure que ceux utilisés dans les années passées.

La disparition des fonctionnalités de l’application de soutien-gorge de ThirdLove témoigne de cette évolution, en plus des autres défis mentionnés par Fantegrossi.

L’application, qui a été construite en 2013, exigeait de bonnes photos pour bien fonctionner. Mais il était difficile d’amener les gens à suivre les instructions détaillées pour poser dans le bon éclairage et encadré de la bonne manière. Finalement, ThirdLove a abandonné l’application pour un quiz en ligne à la place.

Bien sûr, il y en a encore d’autres et maintenant, avec de meilleures caméras disponibles, ainsi qu’une meilleure intelligence artificielle et une meilleure vision par ordinateur, des applications comme MyBraFit espèrent monter la technologie au sommet de leur catégorie d’applications mobiles.