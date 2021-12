Waddle brille, les Dolphins battent les Saints 20-3 pour remporter la 7e de suite

La sensation recrue Jaylen Waddle est revenue de la liste COVID-19 pour capter 10 passes pour 92 yards et touchdown, et les Miami Dolphins ont battu les New Orleans Saints en désavantage numérique 20-3 lundi soir, devenant la première équipe de la NFL à remporter sept matchs consécutifs après avoir perdu sept d’affilée.

Nik Needham a intercepté le quart-arrière recrue des Saints Ian Book et l’a renvoyé sur 28 verges pour un touché pour aider Miami à devenir l’une des quatre équipes 8-7 – avec Baltimore, les Chargers de Los Angeles et Las Vegas – en lice pour l’un des éliminatoires finales places dans l’AFC.

Le livre a commencé pour les Saints (7-8) en raison d’une épidémie de COVID-19 qui a retiré 16 joueurs de la liste active, y compris le QB Taysom Hill et le vétéran remplaçant Trevor Siemian.

La ligne offensive des Saints manquant trois partants, dont les deux plaqués, Book a complété 12 des 20 passes pour 135 verges, a été limogé huit fois et a été intercepté deux fois.

La défense des Saints a aidé à garder le match à portée de main jusqu’à ce que Waddle marque sur une passe de 1 yard de Tua Tagovailoa pour porter le score à 17-3 avec 5:10 à jouer au troisième quart.

Tagovailoa, qui est entré dans le match avec un meilleur taux d’achèvement de la NFL de 69,9%, a réussi 19 des 26 passes (73,1%) pour 198 verges et le court TD. Il a également été intercepté par Marshon Lattimore.

L’EFFET WADLE

Waddle est revenu dans l’alignement après avoir raté le match précédent de Miami en raison d’un test COVID-19 positif. Il a 96 attrapés cette saison, éclipsant Michael Thomas de la Nouvelle-Orléans pour le deuxième plus grand nombre de réceptions par une recrue, et lui laissant cinq de moins que le record de recrue d’Anquan Boldin de 101 attrapés en 2003.

OUVERTURE DU LIVRE

Book a reçu un hurlement d’encouragement de la foule lorsqu’il est entré sur le terrain pour la première fois et les fans des Saints ont applaudi à nouveau deux fois plus tard lorsqu’il a terminé sa première passe en carrière. Ensuite, ils ont laissé échapper un hoquet collectif lors de sa deuxième passe – le choix 6 de Needham.

Les deux séries suivantes de Book ont ​​également duré trois pièces chacune et se sont terminées sur des sacs. La Nouvelle-Orléans n’a obtenu un premier essai qu’au deuxième quart, et cet entraînement a duré cinq jeux.

Les Saints ont finalement déplacé le ballon lors de leur cinquième série, n’ayant besoin que de quatre jeux pour remporter trois premiers essais. Une pénalité de rudesse au passeur sur un achèvement de 12 verges à Alvin Kamara a déplacé la Nouvelle-Orléans vers le Miami 23, mettant en place le placement de Brett Maher pour porter le score à 10-3.

Le deuxième sac du match de Cam Jordan dans la dernière minute du deuxième quart a forcé Miami à tenter un placement de 59 verges, que Jason Sanders a raté, gardant le déficit des Saints à un touché à la mi-temps.

BLESSURES/COVID-19

Dauphins : Miami est entré dans le match avec sept joueurs manquants à cause de COVID-19.

Saints: En plus d’avoir 16 joueurs retirés de la liste active par des tests COVID-19 positifs, la Nouvelle-Orléans a rayé le plaqueur gauche partant Terron Armstead, qui n’était pas encore prêt à revenir d’une blessure au genou qui l’a également empêché d’entrer la semaine précédente. Le plaqueur droit de réserve Caleb Benenoch a été soigné sur le terrain pour une blessure au quatrième quart. Le receveur Tre’Quan Smith a quitté le match avec une blessure à la poitrine.

SUIVANT

Dauphins : visitez le Tennessee dimanche avant de clôturer la saison régulière à domicile contre le rival de l’AFC East, la Nouvelle-Angleterre.

Saints: Accueillez l’ennemi de la NFC South Carolina dimanche avant de vous rendre à Atlanta pour mettre fin à la saison régulière.