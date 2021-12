Wade Baldwin, élu MVP de l’Euroligue ce jour

24/12/2021 à 14:13 CET

joueur de basket américain Wade Baldwin, de Bitci Baskonia, a été nommé MVP (joueur le plus apprécié) de la 17e journée de l’Euroligue, au cours de laquelle il a mené son équipe à la victoire contre le Bayern Munich allemand, a rapporté l’organisation du championnat.

Baldwin Il retourna dans ce qui était sa maison. La base de l’équipe basque a été la clé de la victoire à domicile contre son ancienne équipe, le Bayern Munich, 76-81.

Le joueur de 25 ans a terminé le match avec un record en carrière de trente points. Il a réussi sept sur onze sur des tirs à deux points, quatre sur sept sur des triples et a obtenu une précision de 100 % sur ses lancers francs, ainsi que six rebonds, trois passes décisives, deux interceptions et quatre fautes pour une note finale de 33 points.

Le numéro cinq de Baskonia a terminé la journée en tant que meilleur buteur de la soirée avec ses trente points. Le classement général des buteurs est cependant mené par les Espagnols Nikola Mirotique, de Barcelone, avec 17,8 points par match.

C’est la deuxième fois que Baldwin reçoit le MVP du jour en Euroligue. Lorsqu’il l’a reçu pour la première fois, il portait encore les couleurs du rival qu’il avait remporté hier.

Ce jour, Lorenzo marron de l’UNICS Kazan et Achille polonara Fenerbahce Beko Istanbul avait également 33 points d’évaluation finale, mais leurs défaites respectives contre le FC Barcelone et le LDLC ASVEL Villeurbanne ont remis le prix entre les mains de Baldwin.