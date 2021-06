Wadhawan déplace SC, veut que les prêteurs envisagent une offre pour DHFL

La position des prêteurs selon laquelle son offre ne peut pas être acceptée car il faisait l’objet de poursuites pénales ne peut pas être utilisée comme justification pour causer une perte évitable de plus de 50 000 crores de roupies, a déclaré Wadhawan.

Par Ankur Mishra & Indu Bhan

Kapil Wadhawan, l’ancien promoteur de Dewan Housing Finance (DHFL), a saisi mardi la Cour suprême contre une ordonnance provisoire du tribunal d’appel national du droit des sociétés qui demandait aux prêteurs de ne pas considérer son offre de règlement pour le moment, comme ordonné par le tribunal.

Le NCLAT, le 25 mai, avait suspendu l’ordonnance du banc du NCLT Mumbai du 19 mai ordonnant aux prêteurs d’examiner une offre de règlement de 91 000 crores de Rs de Wadhawan. Le tribunal d’appel avait également ordonné à NCLT d’accélérer l’approbation du plan de résolution soumis par les prêteurs.

Wadhawan, qui a accusé à plusieurs reprises les prêteurs de DHFL de vendre l’entreprise bien en deçà de sa juste valeur, a déclaré au SC que le comité des créanciers (CoC) a agi complètement contre l’intérêt public et contrairement à l’objectif de maximiser la valeur en approuvant l’offre du groupe Piramal qui est moins de la moitié de la valeur offerte par lui dans sa deuxième proposition de règlement du 29 décembre.

L’offre est intervenue lorsque le CoC dirigé par Union Bank et RBI ont, en janvier, approuvé la proposition du groupe Piramal d’acquérir DHFL. L’offre du groupe Piramal de Rs 37 250 crore pour reprendre l’entreprise est en attente d’examen par le NCLT.

Wadhawan, qui fait face à des accusations de blanchiment d’argent et de détournement de fonds bancaires, et est actuellement en prison, avait affirmé dans son offre de règlement qu’il rembourserait intégralement tous les créanciers.

L’ancien promoteur a fait valoir que sa proposition étant « d’intérêt public » entraînerait le paiement à 100 % des dettes des créanciers garantis ainsi que d’autres créanciers comme les détenteurs de dépôts, etc., alors que le RP de Piramal Capital and Housing Finance entraîne un énorme perte de plus de Rs 53 000 crore pour les banques nationalisées et les petits déposants.

Cela “montre une utilisation abusive et une subversion complète du processus d’insolvabilité consistant à reprendre une entreprise de valeur ayant une base d’actifs d’environ 68 000 crores pour une remise d’environ 37 000 crores de Rs”, a déclaré l’appel.

Déclarant que son offre est 150% plus élevée que l’offre faite par le demandeur de résolution retenu, Wadhawan a déclaré qu’il était contraint de faire la proposition de règlement avant le vote en raison des offres épouvantables reçues pour DHFL prévoyant une décote de plus de 60 % aux créanciers.

Selon l’appel, «DHFL dispose actuellement d’une réserve de trésorerie de Rs 16 000 crore en plus des actifs de détail (c’est-à-dire des prêts accordés aux petits acheteurs) d’environ Rs 30 000 crore qui rapportent des intérêts au taux de 10% et des investissements d’environ Rs 3 000 -4 000 crores.

En outre, l’entreprise débitrice a un portefeuille de gros (c’est-à-dire des prêts accordés aux constructeurs pour le développement de prêts de projet contre la propriété, etc.) à Piramal « sur un plateau avec une remise énorme ».

“Une proposition qui à première vue est une farce et donne un avantage de milliers de crores à une personne privée à une perte correspondante pour les banques nationalisées est recherchée pour être approuvée de la manière la plus choquante”, a-t-il déclaré, ajoutant que les dispositions de l’IBC doivent être appliqués de manière équitable, transparente et non discriminatoire.

