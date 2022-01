« Wafaa est entrée au paradis depuis longtemps »

01/03/2022 à 07:52 CET

Thérèse Dominguez

« Ne pleure pas, Soraya. Ne pleure pas. Ta fille est au paradis. Elle est entrée au paradis depuis longtemps. » Cheikh Ahmed, l’imam de Monserrat qui a dirigé la prière ce dimanche lors de la cérémonie d’enterrement de Wafaa Sebbah, la jeune fille de 19 ans assassiné en novembre 2019 vraisemblablement par David SO, alias El TuviElle ne cherchait pas à consoler sa mère brisée par la douleur, mais à la convaincre que l’âme de sa fille était entrée au paradis au moment même de son meurtre, comme toutes les personnes dont la vie est enlevée par un autre être humain.

Le cercueil avec les restes de la jeune femme, dont corps a mis pour récupérer sa famille plus de six mois Depuis qu’elle a été retrouvée au fond d’un puits à Carcaixent où son meurtrier présumé l’a jetée, elle est arrivée au cimetière du jardin musulman d’Alsalam (La Paz) à deux heures de l’après-midi. Un tissu noir avec des passages du Coran brodés d’or recouvrait le cercueil, qui était transporté sur des litières par le père de Wafaa, Nabil, son frère et d’autres hommes de la famille jusqu’au lieu de prière. Une fois déposé, Soraya, enveloppée par les femmes, serra le cercueil dans ses bras, le caressa et parla à sa fille. C’était le début des adieux.

Plus d’une centaine de personnes ont accompagné ce dimanche Soraya, Nabil et les frères Wafaa dans cet adieu : parents, amis, voisins, représentants de la mairie de Pobla Llarga et aussi les psychologues de Psicoemergencias CV qui travaillent avec la famille depuis des mois, comme ainsi que son avocat, Jesús Ruiz.

Après la prière, les hommes sont revenus pour transporter la dépouille mortelle de Wafaa à l’endroit où elle devait être enterrée, dans le sol et orientée vers la Mecque, comme le prescrit le rite musulman. Une fois recouverte de terre, Soraya, la mère, pria assise sur la tombe, lui parla à nouveau et la laissa partir. « C’est un moment très important pour nous. Quand ils entrent en terre, c’est quand ils nous entendent et entrent en contact avec nous », expliquait la maman à ce journal il y a quelques jours.

Puis, alors que les femmes commençaient à conditionner les fleurs, Soraya n’en pouvait plus. Elle s’est évanouie et un médecin a dû la soigner. « Sois forte, Soraya. Sois forte. La mère a puisé des forces là où elle est à peine partie pour s’asseoir et retourner sur la tombe de sa fille pour assister à un autre moment d’émotion : le frère de Wafaa, sa petite amie et deux autres amis ont lâché trois colombes et un bouquet de ballons blancs en forme de cœur à symbolise le voyage de l’âme de sa sœur vers la paix. Une paix dont sa famille, depuis ce dimanche, est un peu plus proche, car maintenant, enfin, Wafaa repose sur terre.