Waffle House répond après une vidéo virale d’un employé tenant un bébé, arnaque

Une vidéo d’une employée de Waffle House en Caroline du Sud portant un bébé pendant son quart de travail est devenue virale la semaine dernière. Malgré un récit selon lequel l’employée était une mère s’occupant d’un enfant, Waffle House a nié cela et a révélé qu’un escroc avait profité de la situation.

Au départ, une femme prétendant être Tiffany Clark s’est manifesté pour partager la raison de l’incident qui a suscité tant d’indignation. Elle s’est présentée à TMZ comme une mère de quatre enfants. Elle a expliqué que le bébé dans la vidéo n’était pas le sien, mais en fait sa nièce de 4 mois Octavie, la fille de son frère récemment décédé.

Elle a affirmé avoir reçu un appel de la grand-mère de l’enfant au sujet d’une urgence familiale inattendue le week-end précédant l’enregistrement de la vidéo. Le moment de l’appel n’aurait pas pu être plus gênant étant donné qu’elle se dirigeait vers son quart de nuit à Waffle House.

L’utilisateur de TikTok @kizzle260 a partagé le clip de l’employé le week-end dernier, et la vidéo a rapidement accumulé plus de quatre millions de vues sur la plate-forme populaire.

La personne a en outre affirmé avoir été suspendue par Waffle House. Cependant, l’histoire s’est avérée inexacte à la suite d’une enquête menée par la chaîne alimentaire.

Vice-président des relations publiques de Waffle House, Patron de Njeri, a récemment déclaré à TMZ que la société avait enquêté sur la vidéo TikTok et « a déterminé que les représentations médiatiques et les publications sur les réseaux sociaux ne sont pas exactes ».

« Bien qu’une de nos employées ait été enregistrée tenant un bébé au travail, elle n’a aucun lien avec ce bébé, ne s’est jamais identifiée comme la personne dans la vidéo TikTok, n’a jamais fourni de compte CashApp pour recevoir des dons, n’a jamais accordé d’interview. à aucun média et n’a jamais été suspendue de son travail », a poursuivi Boss.

Le représentant a également précisé que la femme réelle dans la vidéo tenait le bébé de son collègue dans le but de calmer rapidement l’enfant qui pleurait. Ce n’était rien de plus qu’une erreur de jugement et elle a depuis été entraînée et recyclée sur les directives de sécurité appropriées pour l’avenir.

« Nous mettons en garde contre la diffusion ultérieure de cette fausse histoire et les dommages qui pourraient en résulter, sans parler de l’aide qui pourrait apporter pour soutenir une fraude apparente sur le public », a conclu la chaîne.

