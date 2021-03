Wagamama rouvrira environ la moitié de ses restaurants pour un dîner en plein air le 12 avril

La chaîne de nouilles et de katsu a confirmé que 72 de ses restaurants pourront ouvrir pour des repas en plein air le mois prochain.

Les restaurants et pubs en Écosse pourront ouvrir pour boire et manger en plein air à partir du 26 avril, avec quatre sites de Wagamama rouvrir à cette date.

Il marquera une étape bienvenue pour les restaurants avec espace extérieur après que le secteur ait été contraint de tout fermer sauf les commandes à emporter depuis le début du troisième lock-out en début d’année.

À partir du 12 avril, les convives pourront se réunir dans un groupe de six personnes maximum de ménages différents, tandis qu’un maximum de deux ménages pourront se réunir pour former un groupe de n’importe quelle taille.

Les repas en salle ne seront autorisés qu’après le 17 mai, date à laquelle Wagamama cherchera à rouvrir le reste de ses restaurants.

Un porte-parole de Wagamama a déclaré: «Nous sommes ravis de commencer cette première étape de réouverture à nos invités.»

«Notre expérience de restauration en plein air offre aux clients la même grande expérience Wagamama tout en respectant les réglementations de sécurité contre les coronavirus, garantissant la sécurité des clients et du personnel», a-t-il ajouté.

Le groupe, qui a lancé sa plus grande gamme végétalienne en janvier, continuera d’offrir la livraison et le click and collect dans toute sa chaîne.

Voici la liste complète des Wagamama sites devraient rouvrir pour les repas en plein air à partir du 12 avril:

Manchester Spinningfields

Parc de loisirs Finchley Great North

–Écosse (les restaurants ouvriront le 26 avril)