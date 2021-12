Wagner nomme la principale raison pour laquelle Rangnick est un choix exceptionnel pour Man Utd

David Wagner a expliqué pourquoi il pense que Ralf Rangnick peut assurer un avenir prometteur à Manchester United – et pense que son compatriote est un excellent choix pour les Red Devils.

United s’est tourné vers le sage allemand expérimenté pour diriger son navire jusqu’à la fin de la saison. Connu comme le parrain du Gengenpress, Rangnick apportera un grand changement au style de jeu vu sous Ole Gunnar Solskjaer.

En effet, Rangnick semble avoir eu un impact instantané. Il était dans les tribunes pour une victoire 3-2 sur Arsenal jeudi dernier, alors que son premier match officiel en charge vu Crystal Palace battu 1-0.

Wagner cherchera cependant à interrompre brutalement son départ gagnant. L’entraîneur des Young Boys a déjà eu raison de United cette saison, les battant 2-1 lors de leur match d’ouverture du Groupe F.

L’ancien patron de Huddersfield, cependant, sait que c’est une équipe United totalement différente maintenant. Et en évaluant leur décision de nommer Rangnick, il estime que United a fait un « choix intelligent ».

« Je pense qu’il a montré dans le passé qu’il est un top manager », a déclaré Wagner.

Fort de sa capacité à transformer United en une équipe de pressing de haute intensité, Wagner pense que son compatriote donnera une « direction » à United.

Man Utd « de classe mondiale »

« Il peut développer des clubs de football, il peut donner une direction aux clubs de football et je pense que Manchester United a fait un bon choix !

« Évidemment, ils aimeront à coup sûr prendre leur revanche après le premier match que nous avons joué.

«Nous avons vu après le changement de manager qu’ils ont changé un peu le style, un peu plus d’intensité, ils étaient un peu plus en avant et nous devons trouver nos solutions contre eux.

«Nous entendons dire qu’ils font peut-être des changements mais, écoutez, c’est Man United. Ils ont des joueurs de classe mondiale partout dans le parc – pas seulement les 11 de départ, ils ont 20, 22 joueurs de classe mondiale auxquels nous affronterons.

Wagner vise la victoire à Old Trafford

Les Young Boys doivent gagner et espérer que Villarreal bat l’Atalanta pour terminer troisième mercredi.

Cependant, gagner un match à Old Trafford n’est jamais une mince affaire. Néanmoins, Wagner se dirigera vers la victoire.

« Je pense que le rôle est clair. Il y a un favori et nous sommes l’outsider. Mais nous acceptons absolument notre rôle et nous l’attendons avec impatience », a-t-il déclaré.

« Les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas gagner tous les matchs. Nous allons travailler sur nos performances et nous espérons pouvoir leur donner les plus gros problèmes demain. Voyons ensuite ce que nous en retirons.

LIRE LA SUITE: Rangnick confirme deux nominations à Man Utd et est interrogé sur l’avenir de Lingard