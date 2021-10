Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy Hits Switch plus tard ce mois-ci

Écoute, même si on déteste l’admettre, on a fini par plutôt aimer Waifu découvert. Oui, c’était en grande partie puéril et immature, mais la mécanique de shmup assise sous le charbon était en fait assez solide – à tel point que nous lui avons attribué un respectable 7/10 lorsque nous l’avons examiné l’année dernière.

Si vous êtes également un fan, vous serez heureux d’apprendre que le développeur One-Hand-Free Studios s’est associé à Eastasiasoft pour créer une suite intitulée Waifu Discovered 2: Médiéval Fantasy – et il arrive sur Switch le 14 octobre.

Voici quelques relations publiques :

Lorsqu’un sortilège de vieillissement maléfique infecte les vêtements de 8 jeunes filles magnifiquement médiévales, il incombe au légendaire Uma Ninja de les protéger. En tant que l’un de ces héros équins, il est de votre devoir de détruire les vêtements de ces demoiselles maudites avant que leur grâce et leur vigueur juvéniles ne soient volées à jamais ! Utilisant la magie pour miniaturiser et faire face aux forces démoniaques minuscules derrière cette menace, le Ninja Uma se précipite dans la bataille pour l’amour et la bravoure !

Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy est une expérience de shoot’em up vertical facile à jouer et addictive à maîtriser. Choisissez un héros et mettez votre vaisseau sous tension pendant que vous faites exploser des monstres malveillants, collectez des pierres précieuses et détruisez les vêtements infectés. Entre les étapes, achetez des objets ou des améliorations permanentes et écoutez les potins du mystérieux commerçant. Décidez ensuite quelle jeune fille vous tenterez de sauver ensuite, en découvrant peut-être quelques secrets séduisants en cours de route.