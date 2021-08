“Wait A Minute My Girl” de Volbeat en tête du classement du rock principal de Billboard

VOLBEATle dernier single de , “Attends une minute ma fille”, a dépassé Panneau d’affichageLe classement du rock grand public de . La chanson est la neuvième chanson n ° 1 du groupe danois/américain dans le classement, et se lie AÉROSMITH pour l’artiste avec au moins neuf chansons qui ont dépassé le Panneau d’affichage graphique. VOLBEAT a déjà partagé son clip pour “Attends une minute ma fille” dirigé par Sean Donnelly, fondateur de IMPRESSIONNANT + modeste, avec des collages de Yuan de Mengqing et animé par Steve Yeung. IMPRESSIONNANT + modeste est un studio d’animation basé à Los Angeles, en Californie, spécialisé dans les techniques mixtes. Ils ont récemment créé toute l’animation dans le HBO mini-série documentaire “La dame et le val”, merveille‘s “Derrière le masque” et Afficher l’heure‘s “Le seul et unique Dick Gregory”.

Le groupe a déclaré à propos de la vidéo : “Après avoir vu le travail qu’ils ont fait sur ‘La dame et le val’, nous savions que Sean et l’équipe de IMPRESSIONNANT + modeste pourrait faire quelque chose de trippant et de créatif pour ‘Attends une minute ma fille’. Cette vidéo a dépassé même nos attentes les plus folles. C’est bizarre, amusant et fou – nous l’adorons absolument.”

“Attends une minute ma fille” et VOLBEATl’autre nouveau single, “Dagen Fûr”, ont été écrits et enregistrés alors que le monde était en confinement pendant la pandémie. Poulsen, Larsen et Kaspar Boye Larsen (basse) ont enregistré leurs parties avec le producteur de longue date Jacob Hansen au Danemark, tandis que Rob Caggiano (guitare) travaillait à distance depuis New York.

“Attends une minute ma fille” comprend un saxophoniste Doug Corcoran et pianiste Raynier Jacob Jacildo, qui jouent tous les deux avec JD McPherson‘s band et a déjà joué avec VOLBEAT sur les années 2019 “Mourir pour vivre (feat. Neil Fallon)”. Chanteur Mia Maja, qui travaille avec le groupe depuis “Scellez l’affaire & Let’s Boogie”, apparaît également sur les choeurs. “Dagen Fûr” présente des voix d’invités d’un artiste danois Stine Bramsen, qui est connue pour son travail en solo ainsi que pour être membre du groupe ALPHABEAT. La chanson, dans la tradition de “Le conte du jardin”, “Peut-être I Hofteholder” et “Pour Evigt”, contient des paroles en anglais et en danois, et marque la première chanson commercialisée qui présente Stine chanter dans son danois natal.



