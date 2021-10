Waitrose devient le plus grand détaillant à adhérer au Organic Potato Pledge

« Cet engagement est une excellente occasion pour nous de contribuer à réduire notre impact environnemental grâce à l’innovation. » : Marija Rompani. // Waitrose devient le premier grand détaillant au Royaume-Uni à adhérer au Organic Potato Pledge // Le supermarché cessera d’utiliser des fongicides à base de cuivre sur ses pommes de terre fraîches biologiques

Waitrose est devenu le premier grand détaillant à adhérer à The UK Robust Potato Pledge.

Cette décision intervient alors que le détaillant cherche à s’éloigner de l’utilisation de fongicides à base de cuivre sur ses pommes de terre fraîches biologiques afin de lutter contre le mildiou phytophthora.

Le supermarché a déclaré qu’il y parviendrait en s’engageant à cultiver et à vendre uniquement des pommes de terre fraîches biologiques résistantes ou « robustes » d’ici 2026, ce qui éliminera la nécessité d’utiliser des fongicides au cuivre potentiellement nocifs.

La directrice de l’éthique et de la durabilité de John Lewis Partnership, Marija Rompani, a déclaré : « Avec la COP26 à l’horizon, nous recherchons constamment des moyens d’améliorer notre impact sur la nature et la biodiversité »

« Cet engagement est une excellente occasion pour nous d’aider à réduire notre impact environnemental grâce à l’innovation et nous espérons que grâce à ce leadership et au leadership de nos producteurs, le reste de l’industrie emboîtera le pas. »

L’engagement a été coordonné par la Soil Association.

Le conseiller horticole du groupe, Hugh Blogg, a déclaré que l’engagement avait le potentiel « d’unir les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la pomme de terre biologique ».

« Les programmes de sélection innovants ont connu un énorme succès en établissant des variétés résistantes au mildiou, tout en offrant toutes les qualités qui font de la pomme de terre un choix délicieux pour les acheteurs », a déclaré Blogg.

« Le soutien des principaux détaillants pour stocker ces produits est une prochaine étape passionnante dans le cheminement vers un secteur de la pomme de terre plus résilient et plus durable. »

