Waka Flocka Flame affiche fièrement le prix pour l’ensemble de ses réalisations de Donald Trump ⋆ .

Instagram / WENN / Instar

Le rappeur a été choisi comme récipiendaire de la médaille, qui vise à honorer son travail bénévole de longue date auprès des sans-abri, avant que l’ancien président ne quitte le bureau en janvier.

AceShowbiz –

Rappeur Flamme Waka Flocka a été célébré pour son travail philanthropique avec un prix spécial de l’ancien président américain Donald Trump.

L’ancien dirigeant républicain a approuvé le projet d’honorer la star du hip-hop avec le President’s Lifetime Achievement Award juste avant de quitter ses fonctions en janvier (2021), mais Flame n’a reçu la médaille et le certificat encadré que le vendredi 16 avril.

Il a reçu la distinction, saluant son travail de bénévolat de longue date auprès des sans-abri par l’intermédiaire de Daughter of Destiny à Chicago, dans l’Illinois, lors d’une réunion avec son pasteur et mentor, l’apôtre Dr Bridget Outlaw, dans sa ville natale d’Atlanta, en Géorgie, rapporte TMZ.

En acceptant le prix, Flame, de son vrai nom Juaquin James Malphurs, a déclaré: «Je veux juste remercier le président Trump de m’avoir reconnu» et «tous ceux qui m’aiment».

Le spitter «Hard in da Paint» s’est rendu sur sa page Instagram pour célébrer la réception de cet honneur. Il a posté une photo de lui souriant tout en affichant fièrement la médaille.

Il a écrit dans la légende: «Je dois remercier mon pasteur / grande sœur l’apôtre Dr. Bridget C. Outlaw pour m’avoir enseigné et guidé dans ce voyage que Dieu nous a fait avancer Je suis juste honoré S / O de mon président !!!»

Le prix pour Waka de Trump n’était pas une surprise totale, compte tenu de la façon dont il avait montré son soutien à l’ancien président dans le passé. En octobre 2020, il a admis qu’il était «un clown» pour avoir cru que le magnat de l’immobilier était un meilleur président que son prédécesseur Barack Obama.

En 2015, cependant, il s’est prononcé contre la déclaration de campagne raciste de Trump selon laquelle les Mexicains traversant la frontière avec les États-Unis «apportaient de la drogue, ils apportaient du crime. Ce sont des violeurs et certains, je suppose, sont de bonnes personnes, mais je parle aux gardes-frontières et ils nous disent ce que nous obtenons. Il a tweeté à l’époque: “Je me demande combien de Mexicains assidus ont construit ces #trumptowers #patheticman !!!”

Article suivant

Ellen DeGeneres critiquée pour avoir conduit Portia de Rossi aux urgences sous l’influence