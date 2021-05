Waka Flocka Flame dit que les marchés NFT exploitent les artistes

Le rappeur Waka Flocka Flame dit que les marchés NFT actuels exploitent des artistes – il lance donc le sien.

Les jetons non fongibles sont le dernier engouement de monétisation pour saisir l’industrie de la musique. Plusieurs plates-formes comme OpenSea et Rarible gagnent du terrain en tant que lieu où les artistes peuvent vendre des produits numériques à leurs fans. Mais ces transactions nécessitent la crypto-monnaie Ethereum, qui connaît actuellement une utilisation sans précédent. Le résultat est à travers les prix du gaz de toit qui rendent peu rentable les transactions de petites quantités sur la blockchain.

Pour donner un petit exemple, acheter 100 $ d’ETH et l’envoyer à votre portefeuille OpenSea depuis Coinbase peut entraîner des frais d’essence de 80 $ pour déplacer la crypto-monnaie vers un nouveau portefeuille. Il est prohibitif pour les petits fans qui sont peut-être nouveaux dans la crypto-monnaie – laissant les baleines acheter ce que les artistes proposent.

Waka Flocka Flame dit: «Les artistes ont le moins de gain et le plus de renommée», mais ils sont exploités. C’est pourquoi il lance son propre marché NFT appelé Satoshi.Art.

“Au lieu de payer des frais de gaz onéreux, Satoshi.Art ne prend que 2,5% pour les coûts de base”, selon un porte-parole. La plateforme est conçue pour permettre aux artistes de conserver un pourcentage fixe de ventes à chaque fois qu’ils vendent leurs NFT à perpétuité.

Waka Flocka Flame s’est associé à Stally, propriétaire de la marque streetwear SKRIT, pour lancer le nouveau marché NFT. Mais ce nouveau marché NFT n’est que l’un des rares acteurs de l’industrie de la musique qui cherchent tous à s’asseoir lorsque la musique s’arrête.

Quels rappeurs vendent des NFT?

Garçon Soulja – Soulja Boy a une longue histoire de capitalisation sur le banal. Il a demandé à ses abonnés Twitter, «comment vendre mes tweets» le 7 mars. Le rappeur a ensuite vendu ce tweet sur la place de marché numérique Valuables by Cent, pour 0,7475 ETH, soit 2 600 $ US.

Quavo – Quavo s’est associé à Lil Baby, 2 Chainz et Jack Harlow pour une collection NFT sur OpenSea pour le NBA All-Star Weekend. La collection comprenait quatre ballons de basket conçus sur mesure qui allient musique, culture et sport à l’innovation.

Pompe Lil – Lil Pump s’est associé à la plate-forme NFT Sweet pour sortir une série d’objets de collection uniques sous la forme de bijoux numériques.

Post Malone – Post Malone s’associe au marché numérique Fyooz pour donner aux fans une chance de jouer contre Post Malone dans sa Celebrity World Pong League. Les fans doivent posséder les jetons FYZNFT pour participer, qui ont été largués aux utilisateurs sur Fyooz.

Règle Ja – Ja Rule tente toujours de profiter du fiasco du Fyre Festival avec une série de NFT. Ils semblent être une peinture du logo du Fyre Festival et étaient en vente sur le marché numérique Flipkick.

Takeshi 6ix9ine – 6ix9ine a annoncé le 9 avril qu’il organisait une édition limitée de NFT Drop sur Bondly Finance. Il présente des illustrations 3D avec des extraits de chansons de 6ix9ine. Les trois premières pièces se sont vendues environ 380 $.

Plus de rappeurs vendant des NFT

A $ AP Rocky – A $ AP Rocky est entré dans l’engouement NFT le 17 avril, partageant une vidéo promotionnelle sur Twitter. Le rappeur de Harlem s’est associé à Nifty Gateway pour une série d’œuvres d’art avec un extrait de son morceau inédit, «Sandman».

Eminem – Le rappeur de 48 ans n’a pas peur d’adopter les nouvelles technologies avec l’aide de Nifty Gateway. Il propose des instruments originaux produits dans une vente aux enchères qu’il appelle «Shady Con».

Chat Doja – Doja Cat s’associe à Intellectible Holdings pour lancer Juicy Drops, une place de marché NFT haut de gamme. Doja Cat propose une collection d’œuvres d’art animées d’elle-même en six niveaux: platine, or, argent, cerise noire, pastèque et prune.

Flamme Waka Flocka – Waka Flocka Flame affirme que sa plate-forme d’art numérique Satoshi Art est la seule place de marché NFT détenue à 100% par une minorité. Il espère utiliser la plate-forme pour aider d’autres artistes de couleur à profiter de l’engouement NFT – sans être exploité.