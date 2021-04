Waka Flocka Flame reçoit fièrement le prix “ Lifetime Achievement ” de Donald Trump / WATCH ⋆ .

Flamme Waka Floka (.)

*L’année dernière Flamme Waka Flocka a fait la une des journaux pour avoir montré son soutien à Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2020. Bien qu’il ait été largement critiqué pour cela, il n’a toujours pas cessé de soutenir le désormais ex-président.

Maintenant, il semble que M. Trump retourne l’amour et le soutien en récompensant le rappeur avec un prix pour l’ensemble de sa carrière!

Vendredi, Waka a reçu le prix Trump à Atlanta, sa ville natale, avec son pasteur et mentor l’apôtre Dr.Bidget Outlaw présentant à WFF un certificat officiel et une médaille.

Il a été dit à TMZ que le prix de Waka était pour son humanisme et sa philanthropie en tant que bénévole pour l’organisation à but non lucratif Daughter of Destiny de Chicago. On peut voir Waka briller d’une oreille à l’autre alors qu’il tient son prix et reçoit la médaille autour de son cou. Il a également partagé quelques mots gentils pour Trump.

